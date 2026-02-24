martes 24 de febrero 2026

La reforma laboral se coló en la Legislatura sanjuanina

Los diputados Eduardo Cabello y Mario Herrero aprovecharon el cierre del recinto para lanzar duras críticas al proyecto nacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El diputado del PJ y líder de la CGT local, Eduardo Cabello se despachó contra la reforma laboral que defiende el orreguismo.

La primera sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados de San Juan dejó varias perlitas, una que tiene que ver con la polémica reforma laboral. Es que si bien el orden del día no preveía el tratamiento de ningún tema relacionado, la discusión sobre la "Ley de Modernización Laboral" terminó dominando el cierre del encuentro. Los diputados justicialistas Mario Herrero y Eduardo Cabello se tomaron un tiempo extenso para plantear sus quejas y preocupaciones sobre el rumbo económico y social del país.

El proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei y que el orreguismo apoyó en el Congreso propone cambios profundos en el régimen de indemnizaciones, las modalidades de contratación, la jornada laboral y la registración del empleo. La iniciativa que generó una fuerte resistencia de los sectores sindicales, que incluso cumplieron un paro general convocado por la CGT, que en San Juan tuvo un alto acatamiento. En este clima de tensión, la Legislatura sanjuanina se convirtió en caja de resonancia del conflicto nacional.

El diputado Mario Herrero (bloque giojista-PJ) fue el primero en tomar la palabra para realizar una semblanza histórica y política, vinculando el presente con la disyuntiva de "liberación o dependencia". Con un tono crítico hacia la influencia de poderes externos, señaló: "Si dejamos de ejercer las facultades soberanas que tenemos como provincia y como nación, seguramente vamos a tener el libro azul prevaleciendo sobre el libro azul y blanco... Hoy, de nuevo, lamentablemente estamos resignando, no sé bajo qué cantos de sirena ante poderes internacionales, los poderes soberanos del pueblo argentino, que no son del gobernante que lo ejerce, son del pueblo argentino y estamos dando un espectáculo lastimoso... hoy somos un triste juguete de los poderosos".

Pero el que se extendió más fue Cabello, en su doble rol de legislador y secretario general de la CGT local, que centró su intervención en el impacto directo de la reforma sobre el bolsillo del trabajador y la falta de consenso en su redacción. Calificó la medida como un retroceso histórico.

"Cuando una reforma laboral, señor presidente, te disminuye un estándar protector y pretende proyectarse sobre las relaciones de cursos, estamos frente a una regresión total de derechos... Esta ley, no sé si ustedes saben cómo se hacen los convenios: para que la gente trabaje en la minería necesita trabajar doce horas; la ley establecía que eran ocho y las cuatro otras eran al 50% y al 100%. Eso es lo que hacía la diferencia en que el compañero pudiese ganar un mango más. Hoy no va a ser así... 'si querés te la voy a pagar y si no te la voy a guardar en un banco de horas'".

Cabello también advirtió sobre el peligro de la flexibilización laboral y el cierre de pymes debido a la apertura de importaciones, señalando que "mañana va a venir alguna mente retorcida y nos va a decir acá que le tenemos que bajar valores a la policía, a los médicos, a los enfermeros".

Finalmente, la sesión cerró con una intervención del diputado Luis Rueda (Partido Bloquista), quien, si bien llamó al diálogo, recordó que su fuerza política fue pionera en conquistas sociales como la jornada de 8 horas en la Constitución de 1927.

