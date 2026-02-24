martes 24 de febrero 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Preocupación

Industriales de San Juan señalaron que trabajan a la mitad de su capacidad productiva y advirtieron sobre los efectos de la importación de ropa en fardo

La Unión Industrial indicó que el escenario de la provincia es un reflejo de lo que sucede a nivel nacional. Consideran que la apertura comercial “nos obliga a pensar qué tipo de país queremos ser en términos de consumo y producción”.

Por Guillermo Alamino
El presupuesto 2025 de Milei: para los industriales sanjuaninos, el dólar está bajo.

El presupuesto 2025 de Milei: para los industriales sanjuaninos, el dólar está bajo.

El uso de la capacidad instalada de la industria sanjuanina registra niveles similares a los datos nacionales. En este sentido, desde la Unión Industrial indicaron que la utilización apenas llega a la mitad y advirtieron que la importación de ropa en fardo puede afectar al aparato productivo local. Hicieron un llamado a la reflexión para pensar qué modelo de país se quiere construir.

Lee además
Los nuevos precios de las multas por infracciones de tránsito en San Juan.
¡Cuidado!

Nuevos valores de las multas de tránsito en San Juan: cruzar en rojo se acerca a los $500.000
anses anuncio que auh recibe un nuevo aumento en marzo: consulta cuanto cobras
Importante

Anses anunció que AUH recibe un nuevo aumento en marzo: consultá cuánto cobrás

Leonardo de la Vega, presidente de la entidad, señaló que la realidad sanjuanina es un reflejo de lo que ocurre a nivel nacional. En este sentido, resaltó que el escenario es parecido a lo que sucede en el territorio del país, con empresas que trabajan apenas un poco más del 50 % de la capacidad industrial instalada. "Todo aquello destinado al consumo masivo ha disminuido. También ha decaído la producción de las industrias orientadas a la obra pública, debido a la reducción de la inversión en este sector”, dijo a Tiempo de San Juan.

Al respecto, detalló que los rubros más afectados son el metalmecánico, el textil y el de calzado, los cuales promedian una tendencia a la baja en toda la actividad industrial. "Por ahora, entre los socios que representamos, no hemos escuchado que existan procesos de cierre. Sin embargo, tenemos industrias muy afectadas con una situación compleja que intentan sostenerse en actividad. La mayoría ha visto disminuida su rentabilidad o ya está trabajando con márgenes negativos".

Un tema que preocupa a los industriales es la importación de ropa en fardo, la cual ha sido cuestionada por su dudosa procedencia. De la Vega opinó lo siguiente sobre lo anterior: "Ese tipo de apertura que se está dando en general, y que afecta principalmente al sector textil, también nos obliga a pensar qué tipo de país queremos ser en términos de consumo y producción".

Si bien reconoce que este tipo de apertura comercial busca disminuir costos para el usuario final, advierte que la consecuencia directa es una disminución del empleo en la industria local. "El caso de Fate es significativo por el volumen de empleados y la salida directa de la empresa del mercado. No es un hecho aislado, sino sistemático: muchas firmas internacionales están cerrando y el impacto ya alcanza a sectores clave como el alimenticio".

Los datos del INDEC: números que muestran la realidad industrial

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) señaló en su último informe publicado que la utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en 53,8 % en diciembre, nivel inferior al del mismo mes de 2024, que fue de 56,7 %.

La entidad informó que los bloques sectoriales que presentan niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general son: refinación del petróleo (87,1 %), papel y cartón (65,0 %), productos alimenticios y bebidas (63,6 %), sustancias y productos químicos (58,6 %) e industrias metálicas básicas (57,5 %).

En tanto, los que se ubican debajo del nivel general son: productos minerales no metálicos (51,1 %), edición e impresión (46,5 %), metalmecánica excepto automotores (38,9 %), productos del tabaco (38,6 %), productos textiles (35,2 %), productos de caucho y plástico (33,4 %) e industria automotriz (31,2 %).

Temas
Seguí leyendo

Orrego recibió a la conducción de Hualilán en una jornada histórica para la minería de San Juan

Las exportaciones totales crecieron un 59% en San Juan, pero en volumen el número fue negativo

El dólar blue en San Juan se mantiene estable y arrancó la semana con un valor de $1.450

Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo

Cancelaron la venta de un supermercado con sede en San Juan y ahora piensan en un plan para crecer en el país

Tras el cambio de dueño, la fábrica de galletitas Dilexis comenzó a regularizar los pagos salariales

Las acciones y los bonos argentinos retoman las bajas condicionados por Wall Street

Advierten en San Juan sobre el top 5 de los artefactos que más energía consumen en verano

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
anses anuncio que auh recibe un nuevo aumento en marzo: consulta cuanto cobras
Importante

Anses anunció que AUH recibe un nuevo aumento en marzo: consultá cuánto cobrás

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo
Video

Entre aplausos, así fue el ingresó del primer camión con minerales desde Hualilán a Casposo

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón video
EXCLUSIVO

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón

Asalto a una familia en Capital: la víctima reconoció a su atacante y dijo que la violó durante varios minutos. Imagen ilustrativa
Impactante

Asalto a una familia en Capital: la víctima reconoció a su atacante y dijo que la violó durante varios minutos

Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado
Siniestro vial

Fortísimo accidente en la Ruta 40 terminó con un auto destrozado y un camión volcado

Un sanjuanino, en contra de la medida de los socios en San Martín: El fútbol es popular y tiene que ser para todos
Video

Un sanjuanino, en contra de la medida de los socios en San Martín: "El fútbol es popular y tiene que ser para todos"

Te Puede Interesar

Una familia sanjuanina protagonizó un grave vuelco en San Luis: el conductor fue trasladado de urgencia al Hospital Central puntano
Sierra de los Comechingones

Una familia sanjuanina protagonizó un grave vuelco en San Luis: el conductor fue trasladado de urgencia al Hospital Central puntano

Por Redacción Tiempo de San Juan
El presupuesto 2025 de Milei: para los industriales sanjuaninos, el dólar está bajo.
Preocupación

Industriales de San Juan señalaron que trabajan a la mitad de su capacidad productiva y advirtieron sobre los efectos de la importación de ropa en fardo

El médico Miguel Amado y el enfermero José Sebastián Castillo
Se agrava la situación

Médico de Pocito en juicio por abuso: la denunciante dijo que Amado la abusó dos veces en una misma noche

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón video
EXCLUSIVO

Por primera vez, habló el Loco del Sifón: vida y obra de un asesino que hoy pide perdón

El inicio del año legislativo en San Juan: sin definiciones del oficialismo, con aspiraciones políticas de los aliados y la espera del peronismo
Sesión extraordinaria

El inicio del año legislativo en San Juan: sin definiciones del oficialismo, con aspiraciones políticas de los aliados y la espera del peronismo