Industriales de San Juan señalaron que trabajan a la mitad de su capacidad productiva y advirtieron sobre los efectos de la importación de ropa en fardo

El uso de la capacidad instalada de la industria sanjuanina registra niveles similares a los datos nacionales. En este sentido, desde la Unión Industrial indicaron que la utilización apenas llega a la mitad y advirtieron que la importación de ropa en fardo puede afectar al aparato productivo local. Hicieron un llamado a la reflexión para pensar qué modelo de país se quiere construir.

Leonardo de la Vega, presidente de la entidad, señaló que la realidad sanjuanina es un reflejo de lo que ocurre a nivel nacional. En este sentido, resaltó que el escenario es parecido a lo que sucede en el territorio del país, con empresas que trabajan apenas un poco más del 50 % de la capacidad industrial instalada. "Todo aquello destinado al consumo masivo ha disminuido. También ha decaído la producción de las industrias orientadas a la obra pública, debido a la reducción de la inversión en este sector”, dijo a Tiempo de San Juan.

Al respecto, detalló que los rubros más afectados son el metalmecánico, el textil y el de calzado, los cuales promedian una tendencia a la baja en toda la actividad industrial. "Por ahora, entre los socios que representamos, no hemos escuchado que existan procesos de cierre. Sin embargo, tenemos industrias muy afectadas con una situación compleja que intentan sostenerse en actividad. La mayoría ha visto disminuida su rentabilidad o ya está trabajando con márgenes negativos".

Un tema que preocupa a los industriales es la importación de ropa en fardo, la cual ha sido cuestionada por su dudosa procedencia. De la Vega opinó lo siguiente sobre lo anterior: "Ese tipo de apertura que se está dando en general, y que afecta principalmente al sector textil, también nos obliga a pensar qué tipo de país queremos ser en términos de consumo y producción".

Si bien reconoce que este tipo de apertura comercial busca disminuir costos para el usuario final, advierte que la consecuencia directa es una disminución del empleo en la industria local. "El caso de Fate es significativo por el volumen de empleados y la salida directa de la empresa del mercado. No es un hecho aislado, sino sistemático: muchas firmas internacionales están cerrando y el impacto ya alcanza a sectores clave como el alimenticio".

Los datos del INDEC: números que muestran la realidad industrial

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) señaló en su último informe publicado que la utilización de la capacidad instalada en la industria se ubicó en 53,8 % en diciembre, nivel inferior al del mismo mes de 2024, que fue de 56,7 %.

La entidad informó que los bloques sectoriales que presentan niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general son: refinación del petróleo (87,1 %), papel y cartón (65,0 %), productos alimenticios y bebidas (63,6 %), sustancias y productos químicos (58,6 %) e industrias metálicas básicas (57,5 %).

En tanto, los que se ubican debajo del nivel general son: productos minerales no metálicos (51,1 %), edición e impresión (46,5 %), metalmecánica excepto automotores (38,9 %), productos del tabaco (38,6 %), productos textiles (35,2 %), productos de caucho y plástico (33,4 %) e industria automotriz (31,2 %).