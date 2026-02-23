Cancelaron la venta de un supermercado con sede en San Juan y ahora piensan en un plan para crecer en el país

La historia dio un giro inesperado. Después de meses de negociaciones reservadas, cifras millonarias y nombres pesados del mundo empresarial en danza, el grupo francés Carrefour decidió suspender la venta de su filial argentina. Y no sólo eso: lejos de replegarse, anunció un ambicioso plan de crecimiento que también impactará en San Juan , donde la cadena tiene una de sus sucursales en la famosa esquina de Avenida Libertador y calle General Acha.

La comunicación oficial llegó pocas horas después de la presentación del plan estratégico global 2030 en París. En la Argentina, el encargado de transmitir la decisión fue el director general, David Collas, a través de su cuenta de LinkedIn. Allí confirmó la continuidad de las operaciones y adelantó un programa de expansión con nuevas aperturas, generación de empleo y fuerte apuesta a los servicios digitales.

“Seguimos adelante con un compromiso claro: fortalecer nuestro liderazgo y consolidarnos como el supermercado preferido por cada argentino”, escribió el ejecutivo. Según detalló, la compañía comenzó el año con una cuota de mercado histórica y, pese al escenario desafiante del consumo interno, el equipo de más de 17.000 colaboradores continuará enfocado en cumplir las metas trazadas para el período 2026–2028.

Más locales y más empleo

Dentro de las medidas previstas para 2026, la empresa confirmó la apertura de dos nuevos formatos Maxi y 40 tiendas Express en todo el país, lo que generará más de 400 puestos de trabajo. Además, buscará crecer seis puntos en volumen, desarrollar la Cuenta Digital y fortalecer el posicionamiento de su banco propio, ampliando el ecosistema de servicios asociados a la marca. También anticiparon el relanzamiento de la aplicación móvil, con una experiencia más simple y personalizada.

Actualmente, la operación local supera las 700 sucursales en distintos formatos, con banca propia y más de 17.000 empleados. La casa matriz ubica a la Argentina dentro del grupo de “otros países”, junto a Bélgica y Polonia, mercados que no integran el núcleo estratégico, pero donde se mantiene una administración flexible y un monitoreo permanente del desempeño.

Una venta que no fue

El proceso de venta se había desarrollado durante el segundo semestre de 2025, en el marco de una revisión estratégica impulsada por el CEO global, Alexandre Bompard. El directorio evaluó distintas propuestas, entre ellas una oferta formal del empresario Francisco de Narváez por USD 1.000 millones, que incluía la absorción de los más de 17.000 empleos y la continuidad de la marca en el país.

La operación fue coordinada por Deutsche Bank, que había fijado como fecha límite el 15 de noviembre de 2025 para recibir ofertas, plazo que luego se extendió ante la aparición de otros interesados como Coto y el fondo estadounidense Klaff Realty.

Sin embargo, el directorio global desestimó todas las propuestas al considerar que no reflejaban el potencial de creación de valor de la filial argentina ni garantizaban plenamente las condiciones laborales de la plantilla. “La revisión ya concluyó”, explicó Bompard ante inversores en París. “En estos países, la sensación que tenemos hoy es que las ofertas recibidas no reflejan el potencial que creemos que existe”.

Un gigante con peso en San Juan

La decisión tiene impacto directo en San Juan, donde la cadena opera una de sus sucursales históricas sobre Avenida Libertador y General Acha, un punto de referencia del comercio local desde hace décadas. En los años de mayor auge del consumo, la filial argentina supo ser una de las más rentables del grupo a nivel mundial.

Hoy, con una facturación cercana a los US$6.000 millones anuales y presencia en casi todo el país, la empresa atraviesa una etapa de redefinición. Por ahora, la venta quedó en pausa y el mensaje oficial es claro: mejorar la operación, apostar al crecimiento y esperar.

“¡Vamos por más Carrefour Argentina!”, cerró Collas en su mensaje. Una frase que, más allá del marketing, busca transmitir estabilidad en un sector supermercadista que sigue atento cada movimiento.