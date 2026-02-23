Denuncian que en el Dique de Ullum utilizaron una enorme red y se llevaron "tachos y tachos" de pejerreyes

Denuncian que un grupo de personas pescaron una importante cantidad de pejerreyes en el Dique de Ullum, violando la normativa actual.

A través de una publicación en redes sociales, que incluyó llamativas imágenes, una sanjuanina denunció públicamente un presunto caso de pesca ilegal en el embalse Dique de Ullum. Según detalló la usuaria, un grupo de personas llegó al lugar este domingo y arrojó una enorme red al agua para llevarse “tachos y tachos” de pejerreyes.

“Un grupo de personas llegó este domingo al Dique de Ullum, en la zona de El Embarcadero, y tiraron malla para pescar, con la cual se llevaron tachos y tachos de pejerreyes. No me gustó lo que vi. El dique es de todos”, sostuvo.

La publicación fue acompañada por imágenes en las que se observa un auto rojo que remolca un carro y el momento en que varias personas introducen una red de gran tamaño en el espejo de agua. Luego, la retiran y la arrastran por el suelo hasta un recipiente que cargan en el vehículo.

En este contexto, es importante recordar que, según la normativa vigente aplicada por la Secretaría de Ambiente, la pesca en este embalse está habilitada desde el 1 de diciembre hasta el 30 de abril. Sin embargo, cada pescador puede extraer un máximo de 10 piezas por jornada.

Además, la normativa establece que solo pueden capturarse ejemplares de 25 centímetros o más. También se permite el uso de hasta dos cañas por pescador, cada una con un máximo de dos anzuelos simples cuya abertura interior no sea menor a 1,5 centímetros.

De confirmarse los hechos denunciados, la acción estaría incumpliendo los lineamientos de la Resolución 956/25, que regula las prácticas en los distintos espejos de agua y cauces de la provincia con el objetivo de asegurar la conservación de las especies y promover una pesca sostenible que proteja los ecosistemas acuáticos.

La actividad en los diques de la provincia y el permiso necesario para pescar

En el Dique San Agustín, en Valle Fértil, se permite la extracción de hasta 10 pejerreyes y/o 5 sogyos por pescador por día durante todo el año.

En Punta Negra, se autoriza la extracción de hasta 10 pejerreyes y la captura de una trucha con devolución obligatoria, por pescador por día, entre el 1 de diciembre y el 19 de agosto.

En el Dique Cuesta del Viento, el límite es de 15 pejerreyes por día hasta el 19 de agosto. Durante la veda, se permite la pesca deportiva de esta especie con un máximo de 10 ejemplares diarios.

Por su importancia ecológica, los diques Caracoles y Cauquenes permanecen vedados durante todo el año.

Cabe recordar que, a finales del año pasado, la Secretaría de Ambiente puso en funcionamiento el permiso digital de pesca deportiva para modernizar la gestión del trámite y fortalecer la fiscalización de la actividad en ríos y diques provinciales.

Los pescadores pueden obtener su autorización a través de la plataforma Ciudadano Digital (CiDi), lo que reemplaza el formato en papel y evita trámites presenciales. Además, el nuevo sistema permite monitorear cuántas personas pescan, en qué zonas y en qué períodos.

Cómo obtener el permiso digital de pesca deportiva

Ingresar a Ciudadano Digital (CiDi).

Seleccionar “Trámites” y luego la opción “Trámites a Distancia”.

Hacer clic en el trámite “Permiso de Pesca”.

Completar la categoría del permiso y la forma de pago, y luego pulsar “Pagar”.

Realizar el pago a través de Plus Pagos, donde se solicitará el DNI o CUIT del titular del medio de pago.

Una vez completado el pago, el sistema redirigirá automáticamente al Bot CiDi; ingresar la palabra clave y pulsar “Enviar”.

Volver a ingresar el DNI o CUIT del titular del medio de pago utilizado previamente.

El sistema informará la categoría del permiso abonado.

El Bot CiDi solicitará los datos de la persona que realizará la actividad y la fecha de inicio.

Finalizado el proceso, se podrá descargar el permiso, que también será enviado al correo electrónico declarado.

Se recomienda descargar el permiso ante posibles fallas de conectividad. En caso de pagos realizados por DEBIN, la acreditación en el sistema puede demorar hasta 30 minutos.

Los valores se mantienen sin cambios: $500 para el permiso diario, $1.000 para el semanal y $10.000 para el anual.