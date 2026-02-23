lunes 23 de febrero 2026

Balance

Cuáles son los 4 departamentos sanjuaninos con más tráfico de aves y los datos clave de los operativos de rescate

Tras labrar 161 actas en 2025 y realizar nuevos allanamientos en los primeros meses de 2026, San Juan profundiza la lucha contra el tráfico ilegal de fauna.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Ambiente dio a conocer un balance sobre el tráfico y rescate de fauna local, principalmente aves, y detalló cuáles son los cuatros departamentos sanjuaninos más complicados.

Con 161 actas labradas en 2025 y nuevos allanamientos en los primeros meses de 2026, San Juan profundizó la lucha contra el tráfico ilegal de fauna. Albardón, Iglesia, Caucete y Zonda son los departamentos sanjuaninos que encabezan la lista de infracciones, con predominio de aves rescatadas que atraviesan procesos de evaluación, rehabilitación y eventual liberación.

Según las autoridades, el tráfico ilegal de fauna sigue siendo una de las problemáticas ambientales más complejas en San Juan. Durante 2025, la Secretaría de Ambiente, a través de la Dirección de Conservación, labró 161 actas de infracción vinculadas a la tenencia, captura y comercialización ilegal de animales silvestres, además de casos de extracción de flora.

Los procedimientos se concentraron principalmente en Albardón, Iglesia, Caucete y Zonda, departamentos que encabezaron el registro de actuaciones. En estas zonas se detectó con mayor frecuencia la captura y comercialización ilegal, una práctica que impacta de manera directa en la biodiversidad y en el equilibrio de los ecosistemas regionales.

image

La mayoría de los animales rescatados fueron aves, uno de los grupos más afectados por el mascotismo ilegal. Entre las especies recuperadas se encuentran ejemplares de benteveo y otras aves silvestres que suelen ser capturadas para tenencia doméstica.

En ese contexto, uno de los casos más emblemáticos se registró en Rawson, donde se rescataron 26 ejemplares de Cardenal amarillo, una especie catalogada en peligro de extinción y cuya distribución natural no corresponde a la provincia. A partir de ese procedimiento se inició un trabajo articulado con autoridades ambientales de Río Negro, desde donde habrían sido trasladadas las aves, con el objetivo de coordinar su restitución al hábitat de origen y profundizar la investigación para desarticular la red involucrada.

image

En lo que va de 2026, la política de control se intensificó. Durante enero y febrero ya se labraron alrededor de 15 nuevas actas y se concretaron allanamientos considerados estratégicos. Hubo intervenciones en Rawson, dos en la localidad de Rodeo —en el departamento Iglesia— y operativos en Bermejo y en La Bebida, en el departamento Rivadavia. En todos los casos se secuestró fauna silvestre diversa, nuevamente con predominio de aves.

El fortalecimiento de los controles también implicó una mayor coordinación con fuerzas de seguridad provinciales y nacionales, entre ellas la Policía de San Juan, la Policía Federal Argentina y la Gendarmería Nacional Argentina. Además de la fiscalización en áreas protegidas y sus zonas de influencia, se intensificaron los controles de ruta y los procedimientos de allanamiento, bajo la premisa de que el tráfico de fauna es un delito complejo que requiere abordajes integrales e interjurisdiccionales.

El trabajo de rescate y rehabilitación

Sobre el rescate de las distintas especies, desde Ambiente recordaron que cada animal recuperado es sometido a un proceso técnico que incluye evaluación sanitaria y comportamental. Luego ingresa en una etapa de rehabilitación para determinar si se encuentra en condiciones de ser liberado. La reintroducción se planifica según la distribución geográfica natural de cada especie y en ambientes que garanticen su supervivencia, minimizando riesgos ecológicos. Cuando se trata de ejemplares provenientes de otras provincias, se articula con las jurisdicciones correspondientes para concretar su traslado.

image

Desde la Secretaría recordaron que la participación ciudadana resulta clave para combatir este tipo de delitos. Las denuncias anónimas pueden realizarse a través de la línea ambiental 4305057 o por WhatsApp al 2644305057.

