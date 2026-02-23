"Con tanta nieve, se extraña el Zonda": el testimonio de dos sanjuaninos en medio de la histórica nevada y el toque de queda en Nueva York

La postal de Nueva York cubierta de blanco dejó de ser una escena de película para convertirse en una situación extrema. La ciudad declaró el estado de emergencia y dispuso un toque de queda desde el domingo hasta el lunes, tras la llegada de una tormenta de nieve considerada de las más intensas de los últimos tiempos. Mientras el alcalde Zohran Mamdani anunció la prohibición de circular salvo casos esenciales, dos sanjuaninos describieron a este medio cómo se vive el fenómeno puertas adentro.

Luciano Barrios , que reside en uno de los barrios periféricos, contó que la Policía comunicó restricciones estrictas y que incluso se aplicaron multas a quienes salían después de las 21. “Para salir, tengo que esperar a que limpien un poco la calle de la entrada de mi barrio, porque todavía tenés mucha nieve”, relató. Según explicó, las arterias principales se mantienen despejadas, pero en zonas residenciales la acumulación sigue siendo importante. La previsión del Servicio Meteorológico Nacional anticipó entre 30 y 60 centímetros de nieve y ráfagas intensas, un combo que complica la movilidad y obliga a reorganizar la rutina.

En su casa, como en muchas otras, la preparación empezó el día anterior. “La gente ya compra sus cosas antes. Acá son muy extremistas con estas cosas”, comentó. Los chicos no fueron a la escuela y aún no saben qué pasará mañana: la confirmación llega recién por la tarde o cerca de la medianoche del lunes. Mientras tanto, el entretenimiento es casero: algo de ejercicio, fútbol bajo techo, videojuegos y juegos de mesa. El trabajo, anticipa, retomará apenas las condiciones lo permitan, ya que para mitad de semana se espera una nevada menor. Y entre la broma y la nostalgia, soltó una frase bien sanjuanina: “Ando extrañando el Zonda”.

Más al Norte de Manhattan, el cantautor sanjuanino Rubén González, radicado hace más de tres décadas en la ciudad, también vive horas complicadas. “Anoche el intendente puso un toque de queda para los vehículos. Mi hijo, que estaba en la casa de una amiga, no conseguía taxis y tuvo que caminar hasta el tren para poder volver”, contó. Las escuelas suspendieron las clases y ni siquiera habrá modalidad remota. González debió cancelar un show de cantautores que tenía previsto para la noche. Desde su departamento escucha el paso constante de los camiones con palas limpiando la calle, mientras algunos vecinos se animan a sacar a pasear a sus perros, que por momentos desaparecen entre la nieve acumulada.

"Estoy en el barrio de Washington Heights en la isla de Manhattan pero afecta toda la ciudad y mucho más. Es la tormenta más grande que recuerdo. Estoy contrariado porque no podré ir a trabajar en bicicleta mañana, ni pasado, ni pasado mañana creo yo", contó a TIEMPO DE SAN JUAN.

La temperatura marca 2 grados, pero la sensación térmica llegó a 15 bajo cero. “Dicen que es la peor nevada en los últimos 150 años. Es muy inusual. Yo creo que está ligado al cambio global del clima”, reflexionó. En el hall de su edificio, contó, apareció esta mañana el diario The New York Times, testigo silencioso de una ciudad desacostumbrada a este nivel de emergencia. Afuera, la nieve seguía cayendo y el pronóstico indica que recién en la tarde del lunes dejaría de hacerlo.

Lo cierto es que la vida en una de las ciudades más activas del mundo quedó en pausa por unas horas, bajo un manto blanco que impone respeto y obliga a esperar.

Rubén mandó estas imágenes desde su hall y desde la ventana de su departamento:

