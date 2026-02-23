Semana decisiva para la Escuela de Música: tras rechazar impugnaciones, la UNSJ firma el contrato de obra

Es una semana clave para revivir la esperada Escuela de Música , un proyecto estancado durante años y que ahora parece encontrar finalmente su rumbo definitivo. El secretario de Obras de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), Fernando Gómez , informó a TIEMPO DE SAN JUAN que se lograron destrabar los obstáculos administrativos que frenaban el proceso de adjudicación. Según el funcionario, el área de Legales de la Universidad ya tomó una determinación respecto a los reclamos presentados por una de las empresas participantes, lo que permite avanzar de inmediato hacia la formalización de la obra.

Respecto a la situación de las impugnaciones y los pasos a seguir, Gómez detalló sobre el estado actual del expediente que "las dos impugnaciones que se presentaron, la Dirección General de Asuntos Legales de la Universidad no le dio lugar a estas presentaciones. Entonces, sugiere Asuntos Legales a que se continúe con lo que había dicho la Comisión Evaluadora. Ahora el expediente estaba en el área de Contrataciones para pasar al rector y poder tomar la decisión a la brevedad, seguramente esta semana y a posterior generar el contrato".

Con esta resolución, la universidad respalda la recomendación previa de adjudicar los trabajos a la empresa sanjuanina Galvarini y Asociados Construcciones S.A., cuya oferta fue de aproximadamente 1.602 millones de pesos.

Esta obra es trascendental para la comunidad educativa y cultural de San Juan, ya que el nuevo edificio contará con tecnología de vanguardia, incluyendo sistemas de aislación acústica de alto nivel, refuerzos estructurales adaptados al suelo y terminaciones de alta resistencia.

Ante el contexto de recorte de fondos por parte de la gestión de Javier Milei, la gestión de Tadeo Berenguer tomó la decisión de financiar la construcción con ahorros y reservas propias de la UNSJ, garantizando así la autonomía del proyecto y evitando que el deterioro de la estructura existente por robos o inclemencias climáticas fuera irreversible.

El secretario de Obras se mostró optimista sobre los plazos inmediatos: "Entendemos que en principio de marzo, si Dios quiere, ya completado todos esos trámites, se podrá empezar con los anticipos financieros y demás. Así que estamos expectantes de eso y trabajando para que salga todo como corresponde".

image

Una historia de frustraciones

El camino para llegar a este punto está marcado por lo que muchos denominan una "obra maldita" debido a su largo historial de contratiempos. La construcción, ubicada estratégicamente cerca del Auditorio Juan Victoria, lleva más de 10 años frenada y ha sufrido múltiples interrupciones vinculadas a la inflación, la falta de insumos y la discontinuidad en el envío de partidas presupuestarias desde la Nación. Aunque en el año 2021 se registró una licitación con avances concretos, las tareas volvieron a paralizarse cuando todavía restaba ejecutar cerca del 40% del edificio.

Las frustraciones más recientes ocurrieron entre fines de 2024 y principios de 2025, cuando se intentó licitar el rubro de carpinterías, pero el proceso fue declarado desierto porque las ofertas superaban ampliamente el presupuesto oficial. Durante este tiempo, la estructura quedó expuesta a plagas y actos de vandalismo, lo que incluso llevó a considerar, sin éxito, la transferencia del proyecto a la órbita provincial. Ahora, con un plazo de ejecución de 360 días, la esperanza se renueva con el horizonte puesto en una posible inauguración para el primer semestre de 2027.

La obra que se hará

image

El llamado a licitación para la Etapa 2 detalla la terminación de la obra rubro por rubro, destacándose algunos datos que dan cuenta de la construcción que se viene.

Estructura y cimientos fuertes

En el sector de fundaciones, se exige la realización de obras en el acceso al edificio, utilizando aceros para armaduras del tipo ADN-420 (o sus reemplazos autorizados como ADM-420 o AM-500). Dadas las condiciones del terreno (alto contenido de sales) las especificaciones técnicas recomiendan lograr hormigones densos y usar aditivos hidrófugos en las fundaciones para mitigar la agresividad del suelo.

Construcción moderna y aislación acústica

La obra contempla la instalación de tabiquería de cierre en el foso del ascensor utilizando el sistema de construcción en seco Steel Frame, con perfiles de acero galvanizado y placas de madera OSB para rigidez. El revestimiento exterior de este sector se realizará con placas cementicias de 10mm. Para los interiores, se instalarán tabiques de roca de yeso con un espesor nominal de 10 cm, diseñados para aislamiento acústico y térmico. En los cielorrasos, se buscará la funcionalidad acústica a través de paneles de tipo desmontable como Exsound de Durlock o similar, compuestos con fibra de vidrio.

Carpinterías y seguridad

Se instalarán ventanas de aluminio de doble contacto en tipologías variadas, especificando el uso de vidrio doble hermético (DVH) compuesto por dos vidrios de 6 mm con una cámara de aire de 12 mm. Una característica de seguridad es la inclusión de barrales antipánico en las puertas de las aulas grandes, asegurando la evacuación.

Innovación en instalaciones

En el área eléctrica, se exige el uso de cables de primera calidad tipo antillama. La iluminación se actualizará con artefactos modernos de bajo consumo, como paneles LED en aulas y circulación. En el exterior, se instalarán 10 reflectores LED de 200 W protegidos con jaula antivandálica.

Para la circulación vertical, el pliego incluye la provisión de un ascensor eléctrico sin sala de máquinas (MRL), con una capacidad de 650 kg y una velocidad máxima de 1 m/s. La cabina será de acero inoxidable AISI 430 esmerilado.

En cuanto a seguridad, la instalación contra incendios será integral, incluyendo un sistema automático de detección y aviso de incendio con una Unidad de Control Central micro procesada y detectores fotoeléctricos. El sistema de bombeo contará con una estación de 7,5 HP y dos tanques de reserva de 10.000 litros de Polietileno de Alta Densidad (HDPE).

Detalles de terminación

Entre los acabados, se destaca la colocación de pisos flotantes de madera maciza de la línea Patagonia Flooring (Roble Eslovenia – Colección Legend) en las carpetas existentes. También se requiere la construcción de pisos alisados de hormigón armado peinado con alta resistencia. Finalmente, como elemento institucional moderno, se prevé la colocación de un cartel de acero inoxidable (Acero 430 L esmerilado) con iluminación LED, cuyas letras tendrán 15 cm de alto.