Guerra empresarial en la UNSJ por la "obra maldita" de la Escuela de Música

La reanudación de la “obra maldita” de la Escuela de Música de la Universidad Nacional de San Juan parece no tener paz. Luego de la preadjudicación a una empresa local, una de las compañías que quedó fuera de la compulsa, de origen tucumano realizó una impugnación por “precio vil”, es decir, acusa a la oferta recomendada de ser “tan baja que no es creíble”. Ahora, la decisión pasará a Legales de la institución, que decidirá si tomar o no la observación y si dar continidad o no a la preadjudicación. Cabe recordar que la obra tiene una paralización de más de 10 años, lo cual dificulta la carrera de los estudiantes de música. Este 2026 la situación se agravó: la institución decidió no realizar el cursillo de ingreso debido a que no puede garantizar las condiciones edilicias necesarias para las actividades .

A fines de diciembre pasado, el Comité Evaluador de la UNSJ (conformado por tres profesionales) informó el resultado de su análisis según los criterios del pliego licitatorio de la obra. En este contexto, se dejó afuera a tres de las cinco empresas que se presentaron a la licitación para completar la obra de la Escuela de Música de la UNSJ. Fueron desestimadas Estructuras Oeste S.A., P.M. Construcciones S.R.L. y Bilbao Construcciones S.R.L.. Así, la licitación quedó reducida a dos oferentes: Galvarini y Asociados Construcciones S.A. y Mateo Constructora S.R.L., ambas con la documentación en regla.

De ese modo, el factor clave para decidir entre ambas empresas fue el económico. Al comparar los números, la comisión entendió que la propuesta de Galvarini era la más conveniente, con una oferta de $1.602 millones, un 14,08% por debajo del presupuesto oficial, frente a los $2.044 millones ofertados por Mateo, que superaban en casi un 10% el valor de referencia. Con ese respaldo técnico y económico, el dictamen recomendó adjudicar la obra a Galvarini.

La UNSJ decidió dar lugar a la recomendación del comité y, a principios de febrero, salió publicado en el boletín oficial la preadujicación de la obra a Galvarini. Sin embargo, la empresa Mateo presentó el viernes pasado una impugnación al plantear que el presupuesto presentado por la empresa estaba por debajo del 30% del precio del mercado. Es decir, “sería irrealizable”.

Pese a haber presentado la impugnación, la empresa no cumplió con un requisito clave previsto en los pliegos para que ese planteo tuviera validez. Según indicaron fuentes de la UNSJ, no se abonó la cláusula exigida para formalizar la impugnación, por lo que el reclamo no llegó a quedar efectivamente en curso.

Ahora, el expediente se encuentra en Legales y es esta área la que decidirá o no efectivizar el reclamo. Desde la UNSJ piensan que la impugnación es “endeble”, debido a que el presupuesto que presentó Galvarini es apenas un 9% inferior al que tiene la institución, por lo que la obra sería perfectamente realizable.

La construcción de la obra lleva más de una década de paralización y es un reclamo histórico de los estudiantes de música de la provincia. La situación se agravó recientemente, cuando la UNSJ dio a conocer que este 2026 no habrá cursillo de ingreso. Según plantea el comunicado, la decisión se da "debido a la imposibilidad de garantizar las condiciones edilicias y académicas necesarias para su correcta implementación y funcionamiento".

Una obra “maldita”

El edificio de la Escuela de Música, ubicado en las inmediaciones del Auditorio Juan Victoria, permanece inconcluso desde hace años como consecuencia de sucesivas paralizaciones, el impacto de la inflación, la escasez de materiales y la falta de envío de fondos nacionales. La última licitación que logró avanzar fue en 2021, aunque la obra volvió a detenerse cuando aún restaba ejecutar cerca del 40% de los trabajos. Más recientemente, a fines de 2024 se licitó el rubro carpinterías, pero el proceso fue declarado desierto en marzo de 2025 debido a que la única oferta presentada superó el presupuesto oficial y fue rechazada por la comisión evaluadora.

Frente a este escenario, la Secretaría de Obras y Servicios de la UNSJ resolvió avanzar con recursos propios y destinar fondos institucionales para resguardar la estructura existente. La prioridad fue proteger el edificio de las inclemencias climáticas, evitar robos y prevenir el deterioro provocado por plagas, mientras se avanzaba en un nuevo llamado a licitación para completar la Etapa 2 de la obra.

El pliego de esta etapa prevé la terminación integral del edificio, con criterios de construcción moderna, seguridad y calidad. Incluye refuerzos estructurales y fundaciones adaptadas a las condiciones del suelo, sistemas constructivos en seco con aislación acústica, carpinterías con doble vidriado hermético y dispositivos de seguridad como barrales antipánico. También se incorporan instalaciones eléctricas y de iluminación de bajo consumo, un ascensor sin sala de máquinas, sistemas integrales contra incendios y detalles de terminación como pisos de madera maciza, hormigón alisado de alta resistencia y un cartel institucional de acero inoxidable con iluminación LED.