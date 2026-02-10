martes 10 de febrero 2026

Ladrones sin escrúpulos

Robaron los $2.000.000 que maestras y niños del ENI N° 78 habían reunido en una velada escolar

El hecho fue descubierto este martes, cuando las autoridades llegaron a la escuela de nivel inicial de Concepción y notaron el desorden. Solo se llevaron la recaudación.

Por Walter Vilca
El ENI N° 78 de Capital

Uno o más ladrones tiraron por tierra el esfuerzo de docentes, padres y niños de la Escuela de Nivel Inicial N° 78 de Concepción, que en diciembre pasado realizaron la velada de fin de año. De noche y aprovechando que no hay seguridad en ese edificio escolar, los delincuentes se llevaron los 2.000.000 de pesos que habían recaudado para las actividades de los pequeños.

Fue un duro golpe para la comunidad educativa de esa escuela situada en inmediaciones de las calles Sargento Cabral y Saturnino Salas, en Concepción, cerca del límite de Capital con Santa Lucía. Por cuestiones de jurisdicción, las autoridades del establecimiento tuvieron que radicar la denuncia en la Comisaría 29ª.

Fuentes policiales señalaron que la docente Noelia Suera, vicedirectora del establecimiento, aclaró que el edificio escolar no cuenta con un casero y que tampoco hay servicio adicional de la Policía ni seguridad privada.

El o los delincuentes saltaron las medianeras y violentaron una de las puertas de la dirección. Luego ingresaron a la oficina de la vicedirectora y revisaron los muebles, de donde se llevaron los 2.000.000 de pesos en efectivo que provenían de la recaudación por la venta de entradas de la velada escolar de fin de año.

De ahí el enojo y la indignación de los docentes. Es que ese dinero iba a ser destinado a la compra de elementos para las actividades de los chicos y para el mantenimiento del edificio. Además, la velada representó un gran esfuerzo de docentes, padres y alumnos que se movilizaron para recaudar fondos.

