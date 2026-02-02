Daño y robo en una escuela secundaria de La Chimbera

A días del inicio del ciclo lectivo, un golpe delictivo sacudió a una conocida escuela secundaria de La Chimbera. Los ladrones rompieron una puerta y robaron una computadora, accesorios informáticos y otros efectos, revelaron fuentes judiciales.

La denuncia fue realizada este domingo en la Comisaría 32ª, con asiento en Las Casuarinas. Quien concurrió a esa seccional fue el profesor Leandro Medina , director de la Escuela Secundaria Florencia Nightingale, ubicada en la localidad veinticinqueña de La Chimbera.

El docente contó que quien descubrió el robo fue la portera, quien durante una recorrida realizada el domingo último constató que una de las puertas de emergencia estaba violentada. También observó la ventana rota de una de las oficinas.

Según las fuentes, los ladrones sustrajeron una computadora de escritorio completa, un estabilizador, un router y algunas luces de emergencia. Todo fue denunciado en la comisaría de la zona y ahora el caso quedó en manos del personal de la UFI Delitos contra la Propiedad.