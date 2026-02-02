martes 3 de febrero 2026

Ataque a edificio escolar

Daño y robo en una escuela secundaria de La Chimbera

Delincuentes entraron durante el fin de semana a la escuela Florencia Nightingale. Los ladrones violentaron los accesos y robaron una computadora y otros elementos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El robo ocurrió en la escuela Florencia Nightingale, en La Chimbera.

A días del inicio del ciclo lectivo, un golpe delictivo sacudió a una conocida escuela secundaria de La Chimbera. Los ladrones rompieron una puerta y robaron una computadora, accesorios informáticos y otros efectos, revelaron fuentes judiciales.

La denuncia fue realizada este domingo en la Comisaría 32ª, con asiento en Las Casuarinas. Quien concurrió a esa seccional fue el profesor Leandro Medina, director de la Escuela Secundaria Florencia Nightingale, ubicada en la localidad veinticinqueña de La Chimbera.

El docente contó que quien descubrió el robo fue la portera, quien durante una recorrida realizada el domingo último constató que una de las puertas de emergencia estaba violentada. También observó la ventana rota de una de las oficinas.

Según las fuentes, los ladrones sustrajeron una computadora de escritorio completa, un estabilizador, un router y algunas luces de emergencia. Todo fue denunciado en la comisaría de la zona y ahora el caso quedó en manos del personal de la UFI Delitos contra la Propiedad.

