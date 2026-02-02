Gabi Sabatini, su galería de fotos por San Juan y el curioso paso por un departamento alejado

Gabriela Sabatini, campeona del US Open en 1990 y una de las máximas referentes del deporte argentino, compartió en las últimas horas una galería de imágenes de su paso por San Juan, donde estuvo días atrás para presenciar la Vuelta a San Juan y cumplir una promesa personal.

La extenista llegó a la provincia en el marco de la tradicional competencia y aprovechó la estadía para visitar a un amigo, viaje que luego derivó en un recorrido por algunos de los puntos más emblemáticos del territorio sanjuanino. Tras su visita, Sabatini publicó en su cuenta oficial de Instagram un carrusel de fotografías que reflejan distintos momentos de su paso por la provincia. Hasta se sacó una foto en Ullúm.

image

Las primeras 13 imágenes del posteo corresponden a San Juan y muestran a la exdeportista recorriendo el Parque Provincial Ischigualasto, visitando el Estadio del Bicentenario y la Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento, además de otros espacios característicos que forman parte del patrimonio natural, deportivo e histórico local.

image

El álbum continúa con fotografías tomadas en otras provincias del oeste argentino, como Catamarca, San Luis y La Rioja, que formaron parte del mismo viaje. “¡Qué linda sos Argentina!”, escribió Sabatini como mensaje que acompaña las imágenes, una frase que rápidamente cosechó miles de reacciones y comentarios de seguidores de todo el país.