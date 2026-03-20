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SMN

Sábado fresco y con cielo mayormente nublado en San Juan

La jornada arrancará con nubosidad, posibles chaparrones aislados y viento del sur con ráfagas, aunque con el correr del día el cielo tenderá a despejarse.

Por Redacción Tiempo de San Juan
nublado

El fin de semana comenzará con temperaturas frescas y cielo mayormente nublado en San Juan, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

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Durante la madrugada y la mañana se espera cielo nublado a parcialmente nublado, con temperaturas que rondarán entre 12°C y 14°C. Además, no se descartan chaparrones aislados, con una probabilidad de precipitación que podría ubicarse entre el 10% y el 40% en las primeras horas del día.

El viento será otro de los factores a tener en cuenta, ya que soplará desde el sector sur con velocidades que oscilarán entre 23 y 31 km/h, mientras que las ráfagas podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h durante la madrugada.

Con el correr de las horas, el cielo irá mejorando y se presentará ligeramente nublado, lo que permitirá una suba de la temperatura hasta alcanzar una máxima cercana a los 24°C durante la tarde.

Hacia la noche, las condiciones se mantendrán estables, con cielo mayormente despejado, poco viento del sector sureste y una temperatura que descenderá hasta los 20°C, cerrando una jornada fresca pero agradable en la provincia.

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