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Industria en San Juan: un panorama complejo y el temor por los puestos de trabajo

Desde la Unión Industrial dieron a conocer la realidad que atraviesa el rubro en la provincia.

Por Guillermo Alamino
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Imagen ilustrativa. 

La situación del empleo industrial en San Juan vive un momento complicado por el escenario económico, atravesado por la caída del consumo y la apertura de importaciones. Desde la Unión Industrial detallaron que durante el año hubo una disminución del 10% en la cantidad de puestos de trabajo. Si bien siempre hay esperanzas de mejoras, a la vez predomina una actitud escéptica frente a la realidad.

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Leonardo De la Vega, presidente de la entidad, comentó que el sector industrial sanjuanino no ha visto mejorada su situación pese a los últimos datos publicados por el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC, que marcó una suba interanual del 5,5% correspondiente a marzo. “No se ve reflejada en los socios de la institución”, dijo.

“No hay indicios claros de mejora y las ventas que ocurren son solo demandas puntuales y no una tendencia de crecimiento sostenido”, continuó.

El dirigente industrial informó que durante el último año se ha perdido casi un 10% del empleo industrial en promedio. “El impacto ha sido desigual, con caídas de hasta el 40% en los sectores textil y metalmecánico, mientras que otros se han mantenido estables”, puntualizó. De la Vega afirmó que en San Juan hay aproximadamente 14.000 empleados registrados, de acuerdo a datos del 2024. Estos se encuentran distribuidos en alrededor de 600 establecimientos.

Otra situación que aqueja al rubro es el costo de la tarifa eléctrica, que impacta fuertemente en las cuentas de las firmas. “El sector está atravesando un proceso de 'normalización' tras la quita de subsidios estatales, lo que ha convertido a la energía en un costo muy representativo e insumo crítico para la producción”. La realidad varía de acuerdo al uso intensivo de cada empresa en referencia a la energía eléctrica, aunque aseveró que el gasto es alto.

Para finalizar, el referente dio a conocer sus perspectivas respecto al futuro, las cuales no son muy alentadoras. “No vemos indicadores claros de crecimiento para este año, pero mantenemos la esperanza de que el gobierno nacional implemente bajas impositivas para mejorar la competitividad”, concluyó.

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