Bonos argentinos en alza: el riesgo país vuelve a la zona de los 500 puntos

Luego de una semana de "buenas noticias" en el frente financiero, los bonos argentinos comienzan este martes en alza y el riesgo país vuelve a acercarse a la zona de los 500 puntos. El indicador de la banca JP Morgan que mide la diferencia entre las tasas que pagan Estados Unidos y la Argentina rompió esa barrera a principios de mes, luego de que la calificadora de riesgo Fitch le subiera la nota a la deuda argentina, pero no pudo sostener las mejoras a lo largo de mayo.

Sin embargo, en los últimos días los bonos argentinos comenzaron a levantar nuevamente cabeza y acumulan mejoras de hasta 3,3% en el mes; lo que permite que el riesgo país vuelva a caer hasta los 503 puntos de este martes y recupere posiciones en una zona clave.

"La semana trajo un rebote generalizado para los activos locales, pese a un panorama global que operó con volatilidad. La deuda en pesos subió, con los Duales liderando los avances, mientras que los rendimientos de la curva a tasa fija volvieron a operar al alza. A su vez, los soberanos ganaron terreno", apuntaron al inicio de la rueda en Cohen.

La mejora de los precios de los bonos de este martes se da en un mercado internacional que opera prácticamente en verde. Con dos de los tres índices más importantes de Wall Street en positivo, las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York ganan hasta 6,6%, con el Banco Supervielle a la cabeza.

Con este respaldo externo, el índice Merval, que el viernes consiguió cerrar en alza después de una racha negativa que duró cuatro semanas consecutivas, vuelve a operar con ganancias. El principal indicador de la bolsa porteña salta casi 3% medido en dólares al contado con liquidación.

Qué pasa con el dólar

En el frente cambiario, luego de un fin de semana largo, el dólar mayorista opera por encima de los $ 1.400. En tanto, el minorista se sostiene a $1.425 en los bancos.

"El contexto cambiario continúa luciendo favorable. El programa de compras del BCRA sigue mostrando un desempeño sólido: desde comienzos de año acumula adquisiciones por US$ 8.988 millones y, solo en mayo, suma US$ 1.835 millones", comentaron en PPI.

Al mismo tiempo, añadieron: "Más importante aún, el ritmo de compras aceleró significativamente en las últimas semanas: la media móvil de cinco días pasó de apenas US$ 66 millones diarios durante la primera semana del mes a US$ 182 millones el viernes pasado, en paralelo a una mayor liquidación del agro. Dado que la cosecha gruesa todavía transita sus primeras etapas, seguimos esperando que el desempeño observado en abril pueda repetirse en los próximos meses".

FUENTE: Clarín