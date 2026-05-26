Atraparon al "El Gordo Herrera", un peligroso delincuente: robó de dinero y un equipo fotográfico profesional

Un hombre de 40 años, conocido en el ambiente delictivo como “El Gordo Herrera”, fue detenido y condenado por el robo de dinero en efectivo y un equipo fotográfico profesional a un vecino de Chimbas.

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La investigación estuvo a cargo del personal de la Sección Brigada de Investigaciones Central D-5 y comenzó tras la denuncia realizada por un ciudadano chimbero, quien manifestó haber sido víctima de la sustracción de efectivo y de una cámara fotográfica junto a sus accesorios.

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Según indicó el damnificado, el principal sospechoso era un hombre con quien había generado una relación de confianza días antes del hecho. A partir de esa información, los investigadores realizaron distintas tareas de inteligencia y recolección de pruebas en coordinación con la UFI Delitos Contra la Propiedad.

Los efectivos lograron identificar al presunto autor, alias “El Gordo Herrera”, quien posee antecedentes vinculados a delitos contra la propiedad.

El pasado 23 de mayo, y con orden judicial, se llevó adelante un allanamiento en una vivienda de Villa Sarmiento. Durante el operativo, los uniformados detuvieron al sospechoso y secuestraron la cámara fotográfica denunciada, además de otros elementos considerados de interés para la causa.

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Posteriormente, el detenido fue puesto a disposición de la UFI Delitos Contra la Propiedad y trasladado a audiencia de formalización. En el marco de un juicio abreviado, el acusado admitió su responsabilidad en el hecho y recibió una condena judicial.

Desde la fuerza destacaron el trabajo investigativo realizado por la Brigada Central D-5, que permitió esclarecer el caso y recuperar parte de los elementos sustraídos.