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Relaciones Policiales

Una moto que robaron hace 13 años fue recuperada en Sarmiento

Personal de la Policía Caminera realizó el procedimiento. El rodado quedó secuestrado y el conductor, que no tenía ningún papel, fue notificado.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En el marco de los operativos de control que se llevan adelante, la Policía Caminera de San Juan recuperó una moto que presentaba un pedido de secuestro activo desde la Navidad del año 2013. El conductor del vehículo no pudo acreditar su propiedad y quedó vinculado a la causa.

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El procedimiento tuvo lugar durante una serie de recorridas preventivas en las inmediaciones de calle 25 y Uruguay, en Sarmiento. En ese punto, los efectivos policiales interceptaron a un hombre que circulaba a bordo de una motocicleta de 110 cc, de color negro, con el objetivo de realizar una entrevista de rutina y solicitar la documentación correspondiente.

El motociclista fue identificado por las autoridades como Leguizamón. Al ser consultado por los papeles del vehículo, el hombre manifestó que no poseía ningún tipo de documentación ni la tarjeta de identificación del rodado.

Ante esta irregularidad, los uniformados se comunicaron con la sala de control para verificar los datos del motor y del chasis. Fue allí donde el sistema arrojó la primera gran sorpresa: el motor pertenecía a una moto marca Corven Energy y registraba un pedido de secuestro vigente desde el 24 de diciembre de 2013 por el delito de hurto calificado. En aquella oportunidad, la denuncia se había radicado en la Comisaría 9ª, con intervención del entonces Tercer Juzgado de Instrucción. Y el chasis, al revisar el número grabado en el cuadro, los agentes descubrieron que correspondía a una moto diferente, marca Maverick, la cual no presentaba novedades ni requerimientos judiciales.

Frente a este escenario de flagrante irregularidad, se dio intervención inmediata al sistema acusatorio y, posteriormente, a la Unidad Conclusiva de Causas. Desde este organismo se ordenó el secuestro preventivo del rodado bajo las respectivas cadenas de custodia para preservar las pruebas.

Minutos más tarde, el personal policial de la Comisaría 8va, por razones de jurisdicción, se hizo presente en el lugar para trasladar la motocicleta y labrar las actuaciones correspondientes. En tanto, el conductor fue formalmente notificado de la situación legal en la que se encuentra investigado.

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