Otra vez asaltaron a un chofer de Uber moto en el barrio Teresa de Calcuta

La Policía ya perdió la cuenta de los robos contra choferes de aplicaciones en el interior del populoso barrio Teresa de Calcuta. Este jueves volvieron a asaltar a un conductor de Uber moto. El joven fue encañonado con un arma de fuego y despojado de sus pertenencias, aunque los delincuentes no alcanzaron a llevarse la moto ni el casco.

Robo en Pocito Otro asalto contra un conductor de DiDi motos y de nuevo en el barrio Teresa de Calcuta

El atraco se produjo pasadas las 22 del jueves sobre calle Frías, entre Sarassa e Italia, en Pocito, contaron fuentes policiales. El asaltado fue un joven de 24 años, de apellido Guaquinchay, quien relató en la Policía que circulaba en su moto y se dirigió a esa zona para buscar un viaje solicitado a través de la aplicación Uber

Según la denuncia, al llegar al lugar fue emboscado por tres sujetos que lo rodearon. Uno de ellos sacó un arma tipo revólver, lo amenazó y le exigió todo lo que llevaba. Los delincuentes le robaron una riñonera en la que llevaba su billetera con documentación, algo de dinero, tarjetas y su celular.

Tras el asalto, los ladrones escaparon a pie por el interior del barrio. La denuncia fue recibida por los policías de la Subcomisaría Buenaventura Luna y el caso quedó en manos de la UFI Delitos Contra la Propiedad, que investiga el hecho como robo agravado por el uso de arma de fuego y en banda.