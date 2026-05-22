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Atraco callejero

Otra vez asaltaron a un chofer de Uber moto en el barrio Teresa de Calcuta

Sucedió en la noche del jueves en el populoso barrio de Pocito. Un joven motociclista fue amenazado con un revólver y le quitaron todas sus pertenencias.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La Policía ya perdió la cuenta de los robos contra choferes de aplicaciones en el interior del populoso barrio Teresa de Calcuta. Este jueves volvieron a asaltar a un conductor de Uber moto. El joven fue encañonado con un arma de fuego y despojado de sus pertenencias, aunque los delincuentes no alcanzaron a llevarse la moto ni el casco.

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El atraco se produjo pasadas las 22 del jueves sobre calle Frías, entre Sarassa e Italia, en Pocito, contaron fuentes policiales. El asaltado fue un joven de 24 años, de apellido Guaquinchay, quien relató en la Policía que circulaba en su moto y se dirigió a esa zona para buscar un viaje solicitado a través de la aplicación Uber

Según la denuncia, al llegar al lugar fue emboscado por tres sujetos que lo rodearon. Uno de ellos sacó un arma tipo revólver, lo amenazó y le exigió todo lo que llevaba. Los delincuentes le robaron una riñonera en la que llevaba su billetera con documentación, algo de dinero, tarjetas y su celular.

Tras el asalto, los ladrones escaparon a pie por el interior del barrio. La denuncia fue recibida por los policías de la Subcomisaría Buenaventura Luna y el caso quedó en manos de la UFI Delitos Contra la Propiedad, que investiga el hecho como robo agravado por el uso de arma de fuego y en banda.

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