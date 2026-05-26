Una mujer sufrió una fuerte caída mientras andaba en bicicleta por la montaña en cercanía del Complejo Ceferino Namuncurá

Una mujer de Caucete sufrió una fuerte caída mientras practicaba ciclismo en la montaña, en el Complejo Ceferino Namuncurá. Foto: Radio 5 San Juan

Una mujer oriunda de Caucete resultó lesionada este lunes por la tarde tras caer de s u bicicleta todo terreno mientras participaba de un circuito de montaña en el paraje Ceferino Namuncurá, en San Martín. Fue asistida por acompañantes y luego derivada al hospital local.

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El accidente ocurrió alrededor de las 17:07 de este lunes 25 de mayo, en inmediaciones de la quebrada del paraje Ceferino Namuncurá, departamento San Martín.

La ciclista fue identificada como Elisabeth Gema Chavero, de 44 años. Según informaron fuentes policiales, la mujer realizaba un recorrido de montaña en bicicleta cuando sufrió una caída accidental.

Tras el hecho, fue auxiliada en primera instancia por personas que participaban de la actividad deportiva junto a ella, quienes permanecieron en el lugar hasta el arribo de los servicios de emergencia.

El episodio fue reportado al CISEM, lo que motivó el desplazamiento de efectivos policiales hacia la zona. Al llegar, constataron que la mujer había caído de una bicicleta todo terreno rodado 29 y presentaba múltiples dolencias.

Posteriormente, una ambulancia departamental trasladó a Chavero al hospital de San Martín para recibir atención médica. En paralelo, el ayudante fiscal Alejandro Díaz fue informado sobre lo ocurrido y dispuso el inicio de actuaciones preliminares.

FUENTE: Fuente: Radio 5