Robaron un televisor LED de una estación inteligente de Rivadavia: aún no hay detenidos

Una de las estaciones inteligentes instaladas en Rivadavia fue blanco de un robo este domingo. Sujetos sustrajeron uno de los televisores LED que formaban parte del equipamiento tecnológico de la parada ubicada sobre avenida Libertador, a metros de calle Manuel Zavalla.

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Según indicaron fuentes policiales, el hecho fue detectado durante la jornada y ahora se intenta establecer cómo lograron retirar el equipo sin ser advertidos. Hasta el momento no trascendieron detalles sobre la mecánica del robo ni hay sospechosos identificados.

La estación afectada integra el sistema de paradas inteligentes impulsado por el municipio en puntos estratégicos del departamento para mejorar la experiencia de quienes esperan el transporte público.

Las estructuras cuentan con un diseño reforzado, cerramientos de blindex, iluminación y sistema de climatización, pensado para brindar mayor comodidad durante todo el año.

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Además, cada parada fue equipada con bancos de gran tamaño, puertos USB para cargar celulares, conexión Wi-Fi y televisores LED de 32 pulgadas, uno de los elementos que ahora quedó en el centro de la investigación.

El proyecto contempla la instalación de cinco estaciones en sectores de alta circulación de Rivadavia, principalmente en zonas cercanas a universidades y al Hospital Marcial Quiroga. Mientras avanza la investigación, buscan determinar si hubo registros o testigos que permitan esclarecer el hecho.