La primera parada de colectivo climatizada está en la Plaza Madre Universal de Rivadavia, y pronto harán la segunda frente al municipio

Rivadavia se acaba de convertir en una de las primeras localidades de Argentina (probablemente la única), en contar con una parada de colectivo equipada con un sistema de aire acondicionado . Los vecinos ¡felices! porque quienes usan transporte público conocen de memoria lo difícil que es esperar al rayo del sol o con un frío que atemoriza. Ni hablar de los fuertes vientos. Esta innovadora cabina de 15 metros cuadrados, totalmente vidriada y de diseño futurista que marca un hito en todo el país está ubicada en avenida Libertador sobre Plaza Madre Universal de ese departamento, y promete ser la primera de varias. La próxima será frente al municipio rivadaviense.

Se trata de un módulo completamente cerrado y autosuficiente que se destaca por su climatización frío-calor, garantizando una temperatura ambiente óptima durante cualquier época del año. Además, la puerta corrediza automática contribuye al aislamiento térmico y acústico del espacio.

Cuenta con cámaras en los alrededores que permiten un monitoreo permanente para evitar deterioros, algo que contribuye a la seguridad de los pasajeros. Desde el municipio confían en que será cuidada por tratarse de un servicio público para todos los ciudadanos.

“Esta fue una idea del intendente Sergio Miodowsky que quería algo muy innovador. Por eso se diseñó con cerramiento en blindex, iluminación interior y exterior, un banco de cinco metros de largo, una pantalla led de 32 pulgadas que pasa información municipal y aire acondicionado frío-calor de 5.500 frigorías, para esperar el colectivo con más comodidad durante todo el año. Forma parte de un plan de varias paradas que vamos a instalar en puntos estratégicos de Rivadavia", indica Guido Marello, secretario de Obras de ese departamento.

La idea de instalar la primera cabina en la Plaza Madre Universal se debe a que es un lugar emblemático del departamento con mucho tránsito de personas que usan la Red Tulum.

Sin duda que esto representa un gran avance para el usuario del transporte público que no sólo tendrá más confort a la hora de esperar el cole sino también más seguridad.

El sistema de aire acondicionado opera de manera constante para mantener una temperatura ideal en el interior del módulo.

“Seguramente para las próximas iremos mejorando algunos detalles para comodidad de la gente. Pienso agrandar la puerta que actualmente tiene 1,50 metro de ancho para darle un poco más de amplitud”, agrega Marelo.