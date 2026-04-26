domingo 26 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Buenos Aires

Raid delictivo y muerte: asesinaron a un estudiante de 21 años y hay dos detenidos

La víctima no se resistió al robo, pero fue baleada igual en Lomas de Zamora; los sospechosos fueron capturados tras un operativo y horas después otro hecho violento terminó con un ladrón abatido en La Matanza.

Por Redacción Tiempo de San Juan
dos-sospechosos-fueron-detenidos-por-el-homicidio-X6K2F5YH7FF4VLUFBOIE5N2NLE

Un joven de 21 años fue asesinado en el sur del conurbano bonaerense en medio de un violento raid delictivo que conmocionó a la zona. La víctima, identificada como Agustín Rivero, fue atacada cuando regresaba a su casa tras cursar en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

Lee además
derrumbe a metros del monumental de river deja tres heridos
En Núñez

Derrumbe a metros del Monumental de River deja tres heridos
delincuentes: milei volvio a atacar a la prensa y apunto contra un canal de tv
En las redes

"Delincuentes": Milei volvió a atacar a la prensa y apuntó contra un canal de TV

El hecho ocurrió en la localidad de San José, partido de Lomas de Zamora, donde el joven fue interceptado por delincuentes que se movilizaban en un auto robado. Aunque no se resistió y entregó su celular, uno de los asaltantes le disparó a corta distancia. El proyectil impactó en el abdomen y le provocó heridas fatales.

Según la reconstrucción de los investigadores, el crimen fue parte de un raid que había comenzado horas antes en Lanús con el robo de un vehículo. Minutos antes del homicidio, los delincuentes también habían sustraído una camioneta bajo la misma modalidad.

Tras el ataque, Rivero logró ser asistido por vecinos y trasladado de urgencia, pero falleció camino al hospital. La secuencia fue registrada por cámaras de seguridad, lo que permitió a la Policía seguir el recorrido de los sospechosos.

El operativo derivó en el hallazgo de los vehículos abandonados y, posteriormente, en la detención de dos de los presuntos autores en una vivienda. Ambos quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan los trabajos para dar con otros dos implicados que ya fueron identificados.

El crimen generó una fuerte conmoción entre vecinos y allegados de la víctima, que reclamaron mayor seguridad. “Lo mataron a sangre fría, no se resistió”, coincidieron quienes conocían al joven estudiante.

Horas después, otro episodio violento se registró en La Matanza. Allí, un efectivo policial que circulaba de civil se enfrentó a dos delincuentes que intentaron robarle la moto. En medio del tiroteo, uno de los asaltantes murió y el otro resultó herido.

Ambos hechos vuelven a poner en foco la violencia en ocasión de robo en la provincia de Buenos Aires, donde los asaltos continúan siendo uno de los principales escenarios de homicidios.

Seguí leyendo

Consumo en mutación: leve repunte, caída en supermercados y giro hacia compras de cercanía

El listado inicial de bienes en ejecución de Cristina Kirchner: unas 20 propiedades en Santa Cruz entre El Calafate y Río Gallegos

Villarruel: "Los kelpers son ingleses que viven en territorio argentino"

Conmoción en el voleibol: murió Micaela Vogel, ex integrante de Las Panteras

Video: Famoso ex Puma, acusado de tentativa de femicidio por pegarle una paliza a su ex esposa, una conocida modelo fitness

"No tienen límites": el audio de Verónica Ojeda donde acusó a Claudia Villafañe y Gianinna de "intoxicar" a Maradona

Alarma por una amenaza de tiroteo en el Colegional Nacional de Buenos Aires

Mendoza: la fiscalía solicitará un cambio de carátula en el caso del bebé fallecido por maltrato

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

La ampliación de la planta de Adium en Pocito está muy avanzada. Para operarla tomarán decenas de trabajadores sanjuaninos.
Desarrollo industrial

En San Juan, una famosa empresa se expande y tomará hasta 180 nuevos empleados

Gendarmería allanó un local del centro sanjuanino y secuestró millones de pesos
Revuelo

Gendarmería allanó un local del centro sanjuanino y secuestró millones de pesos

Bomba: San Martín demanda a Independiente y Argentinos por una deuda millonaria por dos joyas del club
"Nos están perjudicando"

Bomba: San Martín demanda a Independiente y Argentinos por una deuda millonaria por dos joyas del club

Alfonso XIII y el corredor de la muerte: tres crímenes en los últimos siete años
Antecedentes

Alfonso XIII y el corredor de la muerte: tres crímenes en los últimos siete años

Con el sello del Gringo y gol de Zuliani: San Martín metió otra victoria y se enciende la ilusión en Concepción
Primera Nacional

Con el sello del "Gringo" y gol de Zuliani: San Martín metió otra victoria y se enciende la ilusión en Concepción

Te Puede Interesar

Crimen de José Yáñez en Médano de Oro: dos detenidos quedaron en la mira por el asesinato y el tercero por mentir
Los tres ante la jueza

Crimen de José Yáñez en Médano de Oro: dos detenidos quedaron en la mira por el asesinato y el tercero por mentir

Por Pablo Mendoza
De capitán en la cancha a formador: la historia de Fede Acevedo, el ex goleador que llegó de Córdoba y decidió hacer vida en San Juan
Líder dentro y fuera

De capitán en la cancha a formador: la historia de Fede Acevedo, el ex goleador que llegó de Córdoba y decidió hacer vida en San Juan

Internaron a la presidenta del Partido Libertario de San Juan: fue operada y evoluciona favorablemente
Urgente

Internaron a la presidenta del Partido Libertario de San Juan: fue operada y evoluciona favorablemente

La novedosa forma de dos departamentos para advertir a potenciales víctimas de violencia de género
En San Juan

La novedosa forma de dos departamentos para advertir a potenciales víctimas de violencia de género

Carlos y Gokú Illanes. Fotos: Ema Morte
Agendando

Los Illanes se vuelven peña para cumplir un gran sueño