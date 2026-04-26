Raid delictivo y muerte: asesinaron a un estudiante de 21 años y hay dos detenidos

Un joven de 21 años fue asesinado en el sur del conurbano bonaerense en medio de un violento raid delictivo que conmocionó a la zona. La víctima, identificada como Agustín Rivero, fue atacada cuando regresaba a su casa tras cursar en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

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El hecho ocurrió en la localidad de San José, partido de Lomas de Zamora, donde el joven fue interceptado por delincuentes que se movilizaban en un auto robado. Aunque no se resistió y entregó su celular, uno de los asaltantes le disparó a corta distancia. El proyectil impactó en el abdomen y le provocó heridas fatales.

Según la reconstrucción de los investigadores, el crimen fue parte de un raid que había comenzado horas antes en Lanús con el robo de un vehículo. Minutos antes del homicidio, los delincuentes también habían sustraído una camioneta bajo la misma modalidad.

Tras el ataque, Rivero logró ser asistido por vecinos y trasladado de urgencia, pero falleció camino al hospital. La secuencia fue registrada por cámaras de seguridad, lo que permitió a la Policía seguir el recorrido de los sospechosos.

El operativo derivó en el hallazgo de los vehículos abandonados y, posteriormente, en la detención de dos de los presuntos autores en una vivienda. Ambos quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan los trabajos para dar con otros dos implicados que ya fueron identificados.

El crimen generó una fuerte conmoción entre vecinos y allegados de la víctima, que reclamaron mayor seguridad. “Lo mataron a sangre fría, no se resistió”, coincidieron quienes conocían al joven estudiante.

Horas después, otro episodio violento se registró en La Matanza. Allí, un efectivo policial que circulaba de civil se enfrentó a dos delincuentes que intentaron robarle la moto. En medio del tiroteo, uno de los asaltantes murió y el otro resultó herido.

Ambos hechos vuelven a poner en foco la violencia en ocasión de robo en la provincia de Buenos Aires, donde los asaltos continúan siendo uno de los principales escenarios de homicidios.