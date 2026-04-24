Mendoza: la fiscalía solicitará un cambio de carátula en el caso del bebé fallecido por maltrato

Luego del deceso de Mateo, el bebé de un año y nueve meses maltratado por su padrastro, la fiscalía se apresta a modificar la carátula, que pasaría a ser ‘homicidio simple calificado por alevosía’, y complica la situación procesal del acusado.

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En principio, Cristian Gonzalo Fragapane -padrastro del menor- estaba detenido por ‘intento de homicidio en grado de tentativa’, tras la golpiza que le propinó y que derivó en la internación de Mateo el pasado 10 de abril, en Hospital Pediátrico Humberto Notti de esta capital. Sin embargo, el chico no resistió y falleció este viernes.

Por lo tanto, y tras confirmarse el fallecimiento, la fiscal Florencia Díaz Peralta solicitará el cambio de carátula a ‘homicidio simple calificado por alevosía’, probablemente con un juicio por jurados, y que prevé una pena de reclusión perpetua.

Las pericias sugirieron que las lesiones eran compatibles con agresiones, lo que llevó a la detención de Fragapane y su imputación. El niño había ingresado a la guardia de dicho hospital, donde allí los médicos constataron que presentaba traumatismos, compromiso neurológico y signos compatibles con agresiones reiteradas, por lo que de manera inmediata dieron aviso a las autoridades, confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas.

Tras la denuncia inicial del hospital pediátrico -ubicado en la localidad de Guaymallén-, se dio intervención al Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) y al Programa Provincial de Maltrato Infantil (PPMI), encargados de evaluar la situación del menor y su entorno familiar.

Las lesiones que presentaba la víctima eran compatibles con el denominado “síndrome de zamarreo”, una forma grave de maltrato infantil que ocurre cuando un bebé o niño pequeño es sacudido violenta y repetidamente. Este movimiento provoca que el cerebro del niño, aún inmaduro y con músculos del cuello débiles, choque contra las paredes del cráneo.

Por otra parte, la familia del padre biológico del menor, así como el propio progenitor, apuntaron contra la madre del niño y su pareja actual como responsables del presunto maltrato.