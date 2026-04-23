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Investigación

Caso Nora Dalmasso: un forense consideró que hubo relaciones sexuales consentidas previas al fallecimiento

La teoría del perito contradice una línea de investigación, que hablaba de violación.

Por Agencia NA
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El médico forense Martín Subirachs sostuvo que en las horas previas del fallecimiento de Nora Dalmasso hubo “relaciones sexuales consentidas”, lo que discrepa con la hipótesis que indicaba que la mujer había sido víctima de una violación; la declaración tuvo lugar en el marco de la tercera audiencia del jury de enjuiciamiento a los tres fiscales que investigaron el crimen.

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Subirachs fue uno de los médicos forenses que estuvieron presentes en la escena hace 18 años y tomó el cinturón con el que había sido estrangulada Dalmasso, pero en esta audiencia terminó por señalar que no contaban con el equipamiento necesario ni “elementos estériles”: “Saqué el nudo con las manos y lo guardé en una bolsa común”.

Durante esta jornada en que se investiga a Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro, la declaración de Subirachs fue clave: “Nosotros nunca tuvimos un maletín para ir a la escena del crimen, no teníamos insumos”.

“Me encargué de sacarle el cinto del cuello a Nora, que es el arma homicida. Si yo utilizaba una tijera domiciliaria o un elemento de la casa Macarrón, iba a contaminar la escena. Nos hicimos ADN todos los que estábamos en la escena, decisión brillante de Di Santo, y comprobaron que no estaba contaminado”, relató.

En línea, el profesional recordó que el informe confirma el deceso se dio por doble estrangulamiento, es decir, a mano y con el cinturón, lo que calificó como una “muerte espantosa” y añadió que recolectaron cabellos con bulbo de la mano de la víctima, aunque desconoce lo ocurrido con esa prueba.

“No teníamos signos médicos para afirmar que se haya tratado de una violación. Por eso pusimos la parte de abuso sexual consentido”, cerró el testigo.

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