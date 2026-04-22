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En aprietos

Adorni: el hijo de la jubilada confirmó que acordaron un pago extra de US$65.000 por el departamento de Caballito

Pablo Martin Feijoo fue identificado como quien estuvo a cargo de los detalles de la venta del inmueble de Caballito.

Por Agencia NA
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El hijo de una de las jubiladas que le vendió el departamento del barrio de Caballito a Manuel Adorni y le financió más del 85% del pago, Pablo Martin Feijoo, declaró este miércoles en tribunales que consensuó con el jefe de Gabinete un pago adicional de 65.000 dólares, por fuera de la escritura, para no perder dinero en la operación.

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Fuentes judiciales hicieron trascender que ese fue uno de los ejes centrales de la declaración de Feijoo, que se extendió por unas dos horas, en el marco de la causa que investiga al funcionario por presunto enriquecimiento ilícito.

El testigo -cuya madre, Beatriz Viegas, figura como vendedora- aportó detalles ante el fiscal Gerardo Pollicita sobre cómo se gestó el precio de venta de 230.00 dólares y, principalmente, el inusual acuerdo de financiación que permitió a Adorni saldar 200 mil dólares mediante una hipoteca a un año sin intereses.

En su declaración, bajo juramento, Feijoo profundizó sobre las refacciones que hubo en el departamento antes de que ingresaran Adorni y su familia, y sostuvo que él se hizo cargo de pagar todas las obras.

Le costaron 65.000 dólares y ese monto fue el que acordó con Adorni recuperarlo “por afuera”, cuando el funcionario pudiera vender su departamento del barrio porteño de Parque Chacabuco.

El ex futbolista Hugo Morales fue el anterior dueño de la propiedad y se la vendió en mayo de 2025 a las jubiladas Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, quienes pagaron 200.000 dólares en partes iguales.

Pablo Feijoo, hijo de Viegas, fue quien señó el departamento en la inmobiliaria, negoció el valorcon Morales y, tras la adiquisción, lo puso a la venta. Feijoo es dueño de TSJ Group, una empresa de desarrollos urbanos que se dedica a proyectos de ese tipo de compra-venta para sacar diferencia.

Testimonios previos indicaron que Feijoo mantendría una relación de amistad con Adorni debido a que sus hijos comparten el ámbito escolar, factor que habría sido determinante para la "confianza" que justificó las facilidades de pago otorgadas por las propietarias.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, el testigo primero le había pedido a Adorni 300.000 doláres por el departamento de la calle Miró y tiempo después visitó al funcionario en Casa Rosada, cuando al final acordaron 230.000 dólares como precio final

El jefe de Gabinete pagó un adelanto de 30.000 y el 87% restante se financió a un año, sin intereses.

Según trascendió, Feijoo declaró al fiscal que al final bajó drásticamente sus pretenciones iniciales y le vendió el departamento casi al costo a Adorni porque le venía bien mostrarse cerrando negocios con “gente importante”.

El 6 de mayo será la declaración judicial de Leandro Miano (vinculado a la otra propietaria), a quien se le exigió presentarse con su teléfono celular y comprobantes de gastos de la vivienda.

Por último, la testimonial del contratista Matías Tabar, quien realizó reformas en una propiedad de Adorni en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz, fue postergada para el 4 de mayo tras un pedido de la defensa.

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