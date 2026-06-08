"Solo queda levantarse y seguir", el mensaje del arquero tras el error defensivo que eliminó a Desamparados

En Puyuta estaba todo listo para la fiesta, pero la realidad fue un cachetazo seco: Sportivo Desamparados, el candidato de punta a punta que tuvo el torneo, se quedó afuera de la final del Apertura. Sportivo 9 de Julio metió un batacazo histórico, le ganó 1 a 0 en el Serpentario y dejó al Víbora masticando una bronca. El mensaje del arquero tras la derrota.
El partido se liquidó por un error en el fondo puyutano que Leandro Leiva cambió por gol. Después, a Desamparados no le faltó actitud: empujó, fue al frente con el alma y metió al rival contra un arco, pero se chocó contra un cerrojo inquebrantable que armó Carlos Biasotti desde el banco visitante. Al Verde no se le cayó una idea clara y los minutos se consumieron entre la impotencia y el silencio de la tribuna.
La eliminación pegó en la línea de flotación de un plantel que se sentía campeón. Sin vueltas y con el dolor a flor de piel, el arquero Pablo Carrizo usó sus redes sociales para dar la cara ante la gente.
"Esfuérzate y se valiente", arrancó diciendo el arquero del barrio Patricias Sanjuaninas tras la eliminación del elenco de Mauricio Del Cero. Además, agregó: "No tengo dudas de que Dios tiene cosas importantes para nosotros! Solo queda levantarse y seguir", escribió, acompañado de dos emojis de corazón verde y blanco.
El error defensivo que condenó a Sportivo Desamparados: