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"Solo queda levantarse y seguir", el mensaje del arquero tras el error defensivo que eliminó a Desamparados

Sportivo cayó 1-0 frente a 9 de Julio por la semifinal de la Liga Sanjuanina y quedó afuera de la final. Un pelotazo desde el fondo a la espalda del defensor y la errática salida del arquero. Por este gol quedó eliminado el Víbora de Del Cero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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En Puyuta estaba todo listo para la fiesta, pero la realidad fue un cachetazo seco: Sportivo Desamparados, el candidato de punta a punta que tuvo el torneo, se quedó afuera de la final del Apertura. Sportivo 9 de Julio metió un batacazo histórico, le ganó 1 a 0 en el Serpentario y dejó al Víbora masticando una bronca. El mensaje del arquero tras la derrota.

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El partido se liquidó por un error en el fondo puyutano que Leandro Leiva cambió por gol. Después, a Desamparados no le faltó actitud: empujó, fue al frente con el alma y metió al rival contra un arco, pero se chocó contra un cerrojo inquebrantable que armó Carlos Biasotti desde el banco visitante. Al Verde no se le cayó una idea clara y los minutos se consumieron entre la impotencia y el silencio de la tribuna.

La eliminación pegó en la línea de flotación de un plantel que se sentía campeón. Sin vueltas y con el dolor a flor de piel, el arquero Pablo Carrizo usó sus redes sociales para dar la cara ante la gente.

"Esfuérzate y se valiente", arrancó diciendo el arquero del barrio Patricias Sanjuaninas tras la eliminación del elenco de Mauricio Del Cero. Además, agregó: "No tengo dudas de que Dios tiene cosas importantes para nosotros! Solo queda levantarse y seguir", escribió, acompañado de dos emojis de corazón verde y blanco.

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El error defensivo que condenó a Sportivo Desamparados:

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