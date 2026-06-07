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Apertura

Batacazo de 9 de Julio: eliminó a Desamparados, el gran candidato del torneo, y jugará la final del fútbol sanjuanino ante Minero

El equipo del Este dio el golpe, venció 1 a 0 al Víbora y se metió en la definición del campeonato de la Liga Sanjuanina. Minero hizo lo propio y pasó en los penales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Cuando todos los focos apuntaban a Sportivo Desamparados como uno de los grandes favoritos al título, 9 de Julio volvió a demostrar que sabe dar pelea en los momentos decisivos. El conjunto dirigido por Carlos Biasotti derrotó este domingo por 1 a 0 al Víbora y se clasificó a la gran final del Torneo Apertura de la Liga Sanjuanina de Fútbol.

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El único tanto del encuentro fue convertido por Leandro Leiva, quien desató la alegría del equipo del Este y silenció a un Desamparados que había liderado gran parte del tramo final del campeonato y llegaba, quizás, como el principal candidato a quedarse con la corona.

La victoria tiene un sabor especial para 9 de Julio y para su entrenador. Carlos Biasotti volvió a amargar a Sportivo Desamparados, dejándolo nuevamente a las puertas de una definición y confirmando la solidez de un equipo que fue creciendo partido a partido hasta transformarse en una de las grandes revelaciones del torneo.

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Ahora, 9 de Julio tendrá una nueva cita con la historia. En la final se enfrentará a Atlético Minero, que en la otra semifinal eliminó a Colón Junior. Tras igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario, el conjunto minero se impuso por 4 a 3 en la definición por penales y consiguió el otro boleto para la definición.

De esta manera, el Torneo Apertura tendrá una final inesperada para muchos, pero con dos equipos que supieron dejar en el camino a candidatos de peso. La fecha de la gran definición seguramente se definirá este próximo lunes.

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