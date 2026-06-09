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Mundial 2026

El mejor árbitro africano del año quedó afuera del Mundial por una decisión migratoria de EE.UU.

Omar Artan, distinguido como mejor árbitro africano de 2025, fue rechazado en el aeropuerto de Miami y quedó excluido de la Copa del Mundo 2026 pese a haber sido designado por la FIFA.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Omar Artan, árbitro somalí designado por la FIFA para el Mundial 2026, quedó afuera del torneo tras ser rechazado al ingresar a Estados Unidos.

Omar Artan, árbitro somalí designado por la FIFA para el Mundial 2026, quedó afuera del torneo tras ser rechazado al ingresar a Estados Unidos.

Lo que iba a convertirse en un hecho histórico para el fútbol de Somalia terminó en una fuerte polémica internacional. Omar Artan, considerado el mejor árbitro africano de 2025 y designado por la FIFA para participar del Mundial 2026, quedó fuera de la competencia después de que las autoridades migratorias de Estados Unidos le negaran el ingreso al país.

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La decisión frustró la posibilidad de que Artan se convirtiera en el primer árbitro somalí en dirigir partidos de una Copa del Mundo. El juez había llegado al Aeropuerto Internacional de Miami para incorporarse al centro de preparación arbitral organizado por la FIFA, pero fue rechazado y posteriormente enviado a Turquía.

La FIFA confirmó que no podrá participar del Mundial

Tras tomar conocimiento de la situación, la FIFA emitió un comunicado oficial en el que confirmó que el árbitro no podrá formar parte del torneo.

Según explicó el organismo, la entidad no tiene injerencia en las decisiones migratorias de los países anfitriones y fue informada de que el estatus migratorio del árbitro no cambiará.

Todos los árbitros seleccionados para el Mundial 2026 debían concentrarse previamente en Miami, donde funciona el centro de entrenamiento coordinado por el histórico exárbitro italiano Pierluigi Collina.

El trasfondo de la decisión

Aunque las autoridades estadounidenses no difundieron los motivos específicos de la negativa, el caso se produce en un contexto de restricciones migratorias impulsadas por el gobierno de Donald Trump.

Somalia integra el grupo de países alcanzados por medidas de control y limitaciones de ingreso implementadas por la administración estadounidense.

Un funcionario de la embajada somalí en Nairobi indicó que Artan incluso contaba con un pasaporte diplomático para facilitar su viaje, luego de haber tenido inconvenientes anteriores relacionados con visados.

Quién es Omar Artan

Artan forma parte del plantel de árbitros FIFA desde 2018 y construyó una destacada carrera en el fútbol africano.

Dirigió encuentros de la Copa Africana de Naciones y en 2025 fue distinguido por la Confederación Africana de Fútbol (CAF) como el mejor árbitro del continente.

A pesar de la frustración, el juez somalí agradeció públicamente el respaldo de la FIFA y de la CAF, y aseguró que continuará trabajando para mantenerse al máximo nivel competitivo.

Reacciones y reclamos desde Somalia

La exclusión del árbitro generó malestar entre dirigentes deportivos y autoridades somalíes.

La Federación Somalí de Fútbol solicitó explicaciones formales a la FIFA, mientras que funcionarios del gobierno de ese país cuestionaron la medida y consideraron que afecta los principios de igualdad y mérito deportivo.

"Omar Artan es uno de los árbitros más respetados del fútbol africano", señalaron desde el Ministerio de Juventud y Deportes de Somalia, que pidió respaldo de la comunidad futbolística internacional.

La Copa del Mundo 2026 se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, y será la primera edición con 48 selecciones participantes.

FUENTE: BBC Mundo

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