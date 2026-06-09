Argelia esconde sus cartas antes de enfrentar a Argentina: jugará un amistoso sin público ni prensa

A una semana de su estreno en el Mundial 2026, Argelia tomó una medida poco habitual para preparar el partido frente a la Selección Argentina. El conjunto africano disputará un amistoso ante Bolivia a puertas cerradas, sin presencia de público ni de medios de comunicación, con el objetivo de mantener en secreto la formación que utilizaría en su debut mundialista.

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El encuentro está previsto para el próximo miércoles a las 22 y servirá como la última prueba futbolística del equipo dirigido por Vladimir Petkovic antes del choque ante la Albiceleste. Según trascendió, la decisión busca evitar filtraciones sobre el posible once titular y los aspectos tácticos que el cuerpo técnico pretende implementar frente al campeón del mundo.

La particularidad del amistoso es que se jugará fuera de las fechas oficiales establecidas por FIFA para este tipo de compromisos. Por esa razón, hasta el momento no hubo anuncios formales sobre la organización del partido ni detalles vinculados a su realización.

El ensayo se desarrollará en el Rock Chalk Park, un complejo deportivo perteneciente a la Universidad de Kansas, donde Argelia lleva adelante su preparación durante la concentración en Estados Unidos.

Mientras tanto, en el entorno de la Selección Argentina siguen con atención cada movimiento de su primer rival en la Copa del Mundo. El enfrentamiento entre ambos equipos está programado para el 16 de junio y marcará el inicio del camino mundialista para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

En la previa del debut, la Federación Argelina también ratificó su confianza en Petkovic y renovó su contrato hasta 2028, una muestra del respaldo al proyecto deportivo que intentará dar el golpe frente a uno de los máximos candidatos al título.

Fuente: TyC Sports