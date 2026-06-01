Atento Scaloni: Argelia confirmó la lista de convocados y aparece el hijo de un campeón el mundo

Argelia, el rival de la Selección Argentina en el debut en el Mundial 2026, dio a conocer este domingo la lista de 26 convocados para el certamen que se llevará a cabo desde el 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, con la gran novedad de que el arquero Luca Zidane, hijo del mítico Zinedine, volante francés, fue incluido en la nómina pese a que no juega en el Granada de España desde abril por una fractura en la mandíbula.

El futbolista de 28 años sufrió la lesión el 24 de abril en una derrota ante Almería y en ese momento se informó que estaba prácticamente descartado para la Copa del Mundo, pero finalmente el entrenador bosnio Vladimir Petkovi lo incluyó en la nómina y apuntan a que pueda estar. Aunque por si lo planeado no se da así, también anotaron a Abdellatif Ramdane como reserva en caso de urgencias.

En cuanto a lo demás, una de las novedades fue la aparición del volante del Lille francés Nabil Bentaleb, quien no había sido citado para la Copa Africana de fines del año pasado. A su vez, otro que dijo presente es Riyad Mahrez, el ex Manchester City que hoy juega en el Al-Ahli de Arabia Saudita y es la gran estrella del equipo pese a sus 35 años.

Más allá de esto, el conjunto africano tiene varios futbolistas que se desempeñan en el primer nivel europeo, como el central Ramy Bensebaini, de Borussia Dortmund; su compañero de zaga Aïssa Mandi, de Lille; el lateral Rayan Aït-Nouri, del Manchester City; Ibrahim Maza, extremo de Bayer Leverkusen; y Amine Gouiri, atacante de Olympique de Marsella, entre otros.

Sin embargo, hay algunos nombres de relevancia que quedaron afuera y ya generan polémica en Argelia. El DT fue consultado en la conferencia de prensa en la que dio la nómina, pero evitó entrar en detalles. Uno de estos casos es el de Ilan Kebbal, extremo de 27 años de buen nivel en Paris FC. También hubo revuelo por las ausencias de Baghdad Bounedjah, centrodelantero del Al-Shamal de Qatar, y de Ismaël Bennacer, delantero por afuera de pasado en el Milan que hoy se desempeña en el Dinamo Zagreb.

El objetivo de los africanos, según su propio técnico, será superar la fase de grupos. Hasta el momento, en sus cuatro participaciones solo avanzaron a octavos en 2014 cuando cayeron con Alemania. El estreno ante Argentina será el martes 16 de junio a las 22; luego chocará con Jordania el 23 y cerrará con Austria el 27.