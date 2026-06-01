Roland Garros se terminó para Juan Manuel Cerúndolo: cayó ante Matteo Berrettini en los octavos de final

Juan Manuel Cerúndolo se despidió de los octavos de final del segundo Grand Slam de la temporada, Roland Garros, al caer en sets corridos frente al italiano Matteo Berrettini con un marcador de 6-3, 7-6 (2) y 7-6 (6).

En el inicio del partido sobre el Court Suzanne Lenglen, quien logró tomar la primera ventaja fue Berrettini (106° del ranking mundial). Aunque Cerúndolo (56°) dispuso de una oportunidad de quiebre en el game inicial, el italiano respondió de inmediato y en el juego siguiente quebró el servicio del argentino para comenzar a manejar los tiempos del encuentro. Firme desde la línea de fondo, buscando abrir el revés de su rival para impedirle tomar la iniciativa, con un 76% de puntos ganados con el primer saque y 15 tiros ganadores, el romano se quedó con el parcial por 6-3.

El italiano, cuartofinalista en Roland Garros 2021 —su última aparición en el cuadro principal parisino hasta esta edición—, es uno de los jugadores más experimentados del circuito. El italiano, ex número 6 del mundo, su mejor ranking, alcanzado en 2022, año en el que además fue finalista de Wimbledon, conquistó diez títulos ATP Tour sobre distintas superficies: polvo de ladrillo, césped y canchas duras.

A sus 30 años, el romano ya superó los 200 triunfos en el circuito, fue campeón de la Copa Davis en dos oportunidades y, pese a una carrera marcada por reiterados problemas físicos, logró mantenerse competitivo entre la élite. Una lesión en el oblicuo izquierdo, otra en la muñeca que requirió intervención quirúrgica y un esguince de tobillo con rotura parcial del ligamento talofibular anterior fueron algunas de las complicaciones que afectaron su continuidad en el tour.

En el segundo parcial, ninguno de los dos logró sacar diferencias, aunque Berrettini continuó imponiendo condiciones desde el fondo de la cancha. Cerúndolo no encontró la profundidad necesaria con la devolución ni consiguió incomodar al italiano. Aun así, el set se definió en el tie-break, donde la balanza volvió a inclinarse del lado del romano, que se lo quedó por 7-6 (2).

Antes del inicio de la tercera manga, Juanma recibió asistencia médica y se dirigió al vestuario. Después de firmar el mejor triunfo de su carrera en la segunda ronda al derrotar al italiano Jannik Sinner, número 1 del mundo, el argentino protagonizó en la tercera fase una extensa batalla frente al español Martín Landaluce (69°), resuelta luego de cinco horas y 58 minutos. Hasta entonces, sumados los dos primeros parciales ante Berrettini, el porteño de 24 años acumulaba 14 horas y cuatro minutos de competencia en el torneo.

Reanudado el encuentro, el entrenador del jugador nacional, Sebastián Prieto —quien también supo conducir la carrera de Juan Martín del Potro—, continuó alentando a su pupilo desde el banco. “Si la erro, la erro, quiero impactos. Bien ahí, la bola obedece, impecable. Sigo manejando los tiempos, pero sigo jugando así. Nivel, pulso y claridad”. Y las respuestas no tardaron en llegar: en el quinto game, Cerúndolo consiguió el primer quiebre del partido y tomó ventaja de 4-2. Con esa diferencia, el argentino sacó para quedarse con la manga, pero Berrettini reaccionó, recuperó el break y volvió a estirar la definición al tie-break.

Esta vez, con mayor convicción con sus golpes y siendo valiente para tomar la red, el porteño se colocó 6-3. Pero la experiencia y la templanza del europeo terminaron marcando la diferencia: Berrettini encadenó cinco puntos consecutivos para sellar el triunfo por 7-6 (8).

Por un lugar en las semifinales el romano enfrentará al vencedor del duelo entre su compatriota Matteo Arnaldi (104°) o el estadounidense Frances Tiafoe (22°).

FUENTE: Infobae