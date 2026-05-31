La actualidad de los jugadores argentinos lesionados que irán al Mundial 2026

Se dio a conocer el estado actual de los siete futbolistas argentinos que fueron convocados al Mundial 2026 de Canadá, Estados Unidos y México y actualmente se encuentran con distintas dolencias.

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Según supo la Agencia Noticias Argentinas, entre ellos se encuentra el astro Lionel Andrés Messi, que salió con una sobrecarga en el isquiotibial en su último partido disputado con el Inter Miami, un triunfo por 6-4 ante Philadelphia Union, sobre quien se confirmó que estarán disponible para el debut en la Copa del Mundo, ante Argelia el martes 16 de junio.

Además, los futbolistas restantes que se encuentran en proceso de recuperación pero igualmente conformaron la lista oficial de 26 convocados son el arquero Emiliano “Dibu” Martínez, los defensores Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, los mediocampistas Leandro Paredes y Nicolás Paz y el delantero Nicolás González.

A solo 11 días del comienzo del Mundial 2026, en el que el combinado argentino defenderá la copa obtenida en Qatar 2022, y faltando 16 para el debut de la Selección nacional ante Argelia, ocho futbolistas del equipo que dirige Lionel Scaloni permanecen con diversas lesiones.

Quien no tiene una grave lesión, aunque todavía no se encuentra al 100% desde lo físico, es Lionel Messi. El “10” del seleccionado argentino afronta su sexto Mundial en los compases finales de una carrera inolvidable y tuvo que retirarse sustituido del último partido del Inter Miami, con una sobrecarga producida por la fatiga luego de jugar en un campo de juego muy pesado.

Descartada su lesión desde los primeros estudios, el argentino se encuentra con tratamientos de rehabilitación y no disputará el próximo partido amistoso de la Selección argentina, este sábado 6 de junio ante Honduras a las 21:00 (horario argentino), aunque se estima que llegue sin inconvenientes al debut mundialista.

Siendo el arquero titular del equipo y una pieza fundamental desde su irrupción en la Selección argentina, poco antes del inicio de la Copa América 2021, el “Dibu” Martínez es el lesionado de mayor gravedad.

El guardameta que viene de ser campeón de la UEFA Europa League con el Aston Villa inglés tiene una fractura muy chica en la mano derecha, contraída en el calentamiento previo a la final del certamen mencionado, y se encuentra en reposo, inhabilitado para atajar en los amistosos (Argentina enfrentará también a Islandia el martes 9 con horario a confirmar).

Entre los defensores, los afectados son ambos laterales derechos. El habitual titular Nahuel Molina está muy cerca de recuperarse de un desgarro mientras que Gonzalo Montiel, carrilero de River, todavía se encuentra desgarrado.

Por este motivo, los laterales Agustín Giay, del Palmeiras brasileño, y Nicolás Capaldo, exjugador de Boca, acompañan a la delegación y podrían sumarse al plantel en caso que el defensor autor del último penal en la final del Mundial pasado no alcance a recuperarse.

Los mediocampistas afectados son dos: Leandro Paredes y Nicolás Paz. Mientras que el primero de ellos sufrió una contractura en el isquiotibial derecho en los momentos previos del pasado partido de Boca ante la Universidad Católica de Chile, que le permitió disputar el partido sin mayores inconvenientes, el prometedor y talentoso enganche del Como italiano sufrió un golpe que le generaba dolor cada vez que pisaba y lo alejó de la competencia en las últimas semanas, aunque el mismo no se agravó y también podría jugar en el debut.

Además, originalmente delantero pero capaz de dar una mano en toda la banda izquierda, el extremo Nicolás González está prácticamente recuperado de un desgarro, por lo que incluso podría ser parte de los amistosos, aunque Scaloni afirmó que intentará arriesgar a la menor cantidad de jugadores posible.