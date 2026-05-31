La pelea por la energía minera entra en su semana más tensa: vence un plazo clave y se viene un debate para alquilar balcones

Línea de Extra Alta Tensión 500 kv San Juan- Rodeo, en Iglesia. El control que el ENRE le concedió a la minera Vicuña Argentina SA desató un gran revuelo. Se viene el debate en audiencia pública.

El reloj ya corre para uno de los debates energéticos y mineros más sensibles del año en San Juan. Este lunes 1 de junio vence el plazo de inscripción para quienes quieran participar como expositores en la audiencia pública que el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) hará para debatir la concesión de acceso y ampliación de la línea de 500 kV a la minera Vicuña hasta consolidar un frente opositor

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La audiencia se realizará apenas dos días después: el miércoles 3 de junio desde las 10 y será transmitida por YouTube. Allí quedará expuesto uno de los conflictos más delicados que atraviesa hoy el desarrollo minero de la provincia: quién controlará y cómo se repartirá la capacidad energética para los grandes proyectos de cobre que vienen.

Vicuña -el Joint Venture entre Lundin y BHP- solicitó a principios de año y obtuvo el control prioritario de la única línea de extra alta tensión sanjuanina, para poder abastecer la primera fase de su futura mina de cobre, la del proyecto Josemaria.

El ENRE publicó el pasado 18 de febrero la Resolución 79/2026, mediante la cual otorgó a Vicuña Argentina SA prioridad de uso por 25 años sobre buena parte de la capacidad de transporte eléctrico existente y futura en el corredor energético que conecta San Juan con Iglesia.

Un frente opositor

El revuelo en San Juan fue inmediato y con el correr de los días fue escalando hasta consolidar un frente opositor integrado por actores públicos y privados que salieron a cuestionar el alcance del beneficio otorgado a Vicuña.

El primero fue el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), que no dudó en plantarse frente al otro organismo de control nacional, el ENRE. Reclamo que se discuta en audiencia pública para que el esquema se inserte en el plan energético provincial, y reclamó que Vicuña haga aportes financieros por el tramo ya existente de la línea de 500 kV entre la ET Nueva San Juan y Rodeo como cualquier usuario no iniciador. El argumento principal es que esa línea fue construida con fondos públicos y con el aporte de los sanjuaninos a través de la boleta de la luz.

A ese frente se sumaron también las compañías mineras con intereses en San Juan como Los Azules, Casposo y Hualilán, con diferentes matices; los municipios de Calingasta, Jáchal e Iglesia y hasta la Secretaría de Energía de La Rioja.

El trasfondo es simple, aunque estratégico: la infraestructura eléctrica disponible es limitada y la definición sobre quién tendrá prioridad de acceso puede terminar condicionando futuros proyectos mineros, industriales y hasta el abastecimiento energético regional.

Qué se discutirá en la audiencia

Ante la resistencia que apareció, el ENRE emitió la Resolución 169/2026 convocando a audiencia pública para tratar dos puntos centrales. Por un lado, la solicitud de acceso a la capacidad de transporte remanente por 260 MW para abastecer el complejo minero a cielo abierto Josemaría, correspondiente a la fase 1 del proyecto. Esto atañe a la línea de 500 kV ya construida en San Juan sobre la cual Vicuña pretende el 90% de prioridad de uso sobre el excedente de energía.

Por otro, la solicitud de ampliación del sistema de transporte eléctrico presentada por TRANSENER a requerimiento de Vicuña Argentina, con el objetivo de obtener el Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública para las nuevas obras proyectadas: Dos Estaciones transformadoras en Rodeo y en Chaparro, y una nueva línea de 500 kV entre ambas de unos 160 kilómetros.

La Audiencia será presidida -en forma conjunta, alternada y/o sucesiva- por el Ingeniero Aldo Furnari y el Ingeniero Oscar Medina, asistidos por el jefe de Asesoría Jurídica, el Dr. Sergio Bergoglio y/o su alterna Dra. Liliana Gorzelany. La instrucción técnica quedó a cargo de la jefa y el subjefe del Área de Análisis Regulatorio y Estudios Especiales, María Cristina Tonnelier y Marcelo Ángel Biach.

Los participantes y los tiempos

La inscripción para participar comenzó el pasado 16 de mayo y finalizará este lunes 1 de junio. Un día después se espera conocer cuantos se anotaron para exponer en la audiencia y en qué orden lo harán, en un trámite que se realiza exclusivamente de manera online, mediante el formulario habilitado por el ENRE.

Para anotarse debieron presentar un adelanto del contenido de su intervención y podrán adjuntar documentación técnica vinculada al expediente. Tendrán que ser muy precisos: las personas físicas tendrán solo 5 minutos para exponer, y 10 minutos los representantes de personas jurídicas.

El resultado final de la audiencia será publicado dentro de los 10 días hábiles posteriores tanto en el Boletín Oficial como en el sitio web del ENRE.

Qué le otorgó el ENRE a Vicuña

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Los puntos centrales de la Resolución ENRE N° 79/2026 son los que terminaron detonando la controversia.

Línea ET Nueva San Juan-Rodeo: Esta es la infraestructura eléctrica existente en San Juan. El artículo 9 de la resolución dispuso otorgar a Vicuña Argentina SA la prioridad de uso frente a terceros del 90% de la capacidad de transporte remanente que, según cálculos de CAMMESA, alcanza al 71% de la capacidad total de la línea operando en 500 kV y con una capacidad total de 854 MVA.

Nueva línea Rodeo-Chaparro: la Resolución ENRE N° 79/2026 también otorgó prioridad de uso sobre la nueva LEAT en 500 kV de aproximadamente 167 kilómetros de longitud entre las estaciones transformadoras Rodeo y Chaparro, para abastecer hasta el 90% de la capacidad de transporte de la futura ampliación.

Nueva ET Chaparro: el artículo 11 concedió a Vicuña prioridad de uso sobre la nueva estación transformadora Chaparro 500/220 kV de 450 MVA, también por hasta el 90% de su capacidad de transporte.

ET Rodeo: en el artículo 12, el ENRE aclaró que no consideró factible otorgar prioridad sobre la construcción de la playa de 500 kV de la ET Rodeo, con transformador 500/132/33 kV - 600 MVA y ampliación de la playa de 132 kV, debido a que el estado de carga del transformador no depende de forma apreciable de la demanda del proyecto.

Duración: finalmente, el artículo 13 estableció que las prioridades de uso otorgadas a Vicuña tendrán una duración de 25 años, equivalente a la vida útil estimada del proyecto asociado, contados desde la habilitación comercial de cada obra.

Con la audiencia ya encima y un escenario de creciente tensión entre empresas, organismos y provincias, el debate por la energía minera entrará esta semana en una etapa decisiva.