Ahora es oficial: el ENRE convocará a audiencia pública por la línea de 500 kV que pidió Vicuña en San Juan

El ENRE puso en marcha el proceso y habrá audiencia pública por la disputada línea eléctrica en San Juan.

El conflicto por el uso de la infraestructura eléctrica en San Juan sumó este miércoles un paso clave: el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) oficializó el avance del proceso y confirmó que convocará a una audiencia pública para analizar el pedido del proyecto minero Vicuña por la línea de 500 kV en San Juan.

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La novedad se conoció a través de la Resolución 165/2026, publicada en el Boletín Oficial de la Nación, donde el organismo dispuso dar publicidad al expediente que tramita la solicitud de acceso y ampliación del sistema de transporte eléctrico. Allí confirmó que habrá convocatoria pública, aunque aún no dio fechas ni lugar.

Las obras que pide Vicuña

La resolucion informa sobre el pedido, impulsado por Vicuña Argentina S.A., que contempla una demanda de 260 MW para abastecer los proyectos Josemaría (fase 1) y Filo del Sol, e incluye además un ambicioso plan de obras sobre el sistema de alta tensión.

Entre los principales trabajos previstos figuran la ampliación de la Estación Transformadora Nueva San Juan, la construcción de infraestructura en Rodeo, una nueva estación transformadora en Chaparro y una línea de 500 kV de aproximadamente 167 kilómetros entre Rodeo y esa nueva estación.

Audiencia pública

Pero el dato político y técnico más relevante está en el artículo 7 de la resolución: allí el ENRE deja asentado que, una vez cumplidos los plazos administrativos del expediente, se convocará a una audiencia pública para debatir el otorgamiento del Certificado de Conveniencia y Necesidad Pública (CCyNP) de las obras.

Esa instancia será clave, ya que permitirá la participación de actores interesados en un tema que generó fuerte controversia en la provincia.

Un conflicto abierto

El debate por la línea eléctrica se intensificó tras la Resolución 79/2026 el 4 de marzo pasado, que estableció un régimen de prioridad a favor de Vicuña sobre el corredor Nueva San Juan–Rodeo en 500 kV.

Esa decisión generó cuestionamientos tanto del Gobierno provincial, a través del EPRE, como un fuerte cruce entre dos gigantes mineras: el proyecto Los Azules, ubicado en Calingasta, formalizó una oposición al considerar que la medida a favor de Vicuña limita el acceso de futuros emprendimientos.

También hubo planteos de intendentes de departamentos mineros como Calingasta, Iglesia y Jáchal, preocupados por el impacto en el desarrollo regional.

Lo que viene

Con la publicación de la nueva resolución, el proceso entra ahora en una etapa formal de análisis técnico y administrativo, previa a la audiencia pública.

Será en ese ámbito donde se pondrán en discusión no solo los aspectos técnicos de la obra, sino también el esquema de acceso a una infraestructura estratégica para el desarrollo minero y energético de San Juan.