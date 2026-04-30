Gualcamayo confirmó una inversión millonaria y un horizonte de 30 años para la mina jachallera

La mina Gualcamayo, en Jáchal, avanza hacia una transformación estructural que extiende su vida útil y refuerza su peso en la minería sanjuanina .

La mina Gualcamayo confirmó que atraviesa un punto de inflexión: lo que hasta hace poco se proyectaba como una operación en etapa final, hoy aparece reposicionada como uno de los activos mineros con mayor proyección en San Juan.

Mina de oro en Jáchal Se oficializó el RIGI para la mina sanjuanina Gualcamayo: inversión de USD 665 millones y 4.500 empleos

Así lo refleja el último informe presentado por Minas Argentinas -el reporte de Sostenibilidad 2025-, que expone un cambio de paradigma: pasar del cierre a un horizonte de desarrollo de al menos tres décadas.

Este cambio se apoya en una combinación de factores. Por un lado, el avance del proyecto Carbonatos Profundos (DCP), que constituye el eje técnico de la nueva etapa. Por otro, decisiones regulatorias que terminaron de ordenar el escenario, como la aprobación de la actualización del Informe de Impacto Ambiental y el ingreso al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Con ese respaldo, la compañía confirmó que proyecta inversiones superiores a los 665 millones de dólares, destinadas a extender la vida útil del yacimiento y potenciar su escala productiva. En paralelo, se abre la expectativa de un impacto fuerte en el empleo, especialmente en las fases de mayor actividad.

Parque solar

La estrategia también incorpora un componente energético alineado con las tendencias globales. Entre las iniciativas en análisis y desarrollo figura un parque fotovoltaico de 50 MW, además de estudios vinculados a infraestructura de transporte eléctrico. El objetivo es acompañar el crecimiento operativo con una matriz más limpia y eficiente.

En términos de estándares, la empresa marcó un hito al convertirse en la primera del país en elaborar su informe bajo la norma internacional GRI 14, específica para el sector minero. Se trata de un esquema que exige mayor nivel de detalle y transparencia sobre los impactos de la actividad, en un contexto donde la minería enfrenta demandas crecientes en materia ambiental y social.

Los ejes centrales

Dentro de ese marco, el documento pone el foco en tres ejes centrales: ambiente, desarrollo social y gobernanza. En el plano ambiental, la gestión del agua aparece como el tema más sensible, especialmente en una provincia donde el recurso es crítico. A esto se suman políticas de manejo de residuos, monitoreo de emisiones y certificaciones internacionales que buscan sostener estándares exigentes.

El impacto territorial es otro de los puntos destacados. La operación cuenta con un 97% de trabajadores sanjuaninos y una fuerte participación de proveedores nacionales, lo que la posiciona como un motor directo de la economía local. A esto se agregan programas de infraestructura comunitaria, apoyo a emprendedores y vínculos con instituciones educativas y sociales.

En paralelo, la compañía busca consolidar su perfil institucional con prácticas de seguridad, cumplimiento normativo y participación en espacios sectoriales. La implementación de sistemas certificados en salud y seguridad laboral y los indicadores internos de clima organizacional refuerzan esa línea.

El nuevo escenario de Gualcamayo también se vincula con una mirada más amplia: la necesidad de alinear el crecimiento minero con estándares internacionales y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Según se desprende del informe, existe una convergencia entre los principales riesgos del negocio y las expectativas sociales, un punto clave para sostener la licencia social en el tiempo.

Con este conjunto de variables, la mina jachallera se perfila para dejar atrás la lógica de cierre y consolidarse como un proyecto de largo aliento. El desafío, ahora, será traducir ese potencial en resultados concretos, en un contexto donde la minería sanjuanina vuelve a ganar protagonismo en la agenda nacional.