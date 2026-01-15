jueves 15 de enero 2026

Mina de oro en Jáchal

Se oficializó el RIGI para la mina sanjuanina Gualcamayo: inversión de USD 665 millones y 4.500 empleos

El Gobierno nacional publicó en el Boletín Oficial la aprobación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones para el proyecto de Gualcamayo.

Por Elizabeth Pérez
Mina de oro Gualcamayo, en Jáchal.

El Gobierno nacional oficializó este jueves 15 de enero en el Boletín Oficial la aprobación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para el proyecto minero Gualcamayo, ubicado en el departamento Jáchal, en San Juan. La mina es de oro.

el gobierno de milei confirmo la aprobacion del rigi para gualcamayo: es el segundo proyecto en la provincia que recibio luz verde
Comunicado

El gobierno de Milei confirmó la aprobación del RIGI para Gualcamayo: es el segundo proyecto en la provincia que recibió luz verde
 La minería del cobre y del oro impulsa el liderazgo de San Juan en el RIGI, que concentra cerca del 40% de las inversiones presentadas en todo el país.
Minería

San Juan, en la ola del RIGI: es la provincia que más dólares capta de los que se buscan invertir en el país

Se trata de una inversión de U$S 665 millones que apunta a reactivar la mina de oro sanjuanina mediante el desarrollo del proyecto Carbonatos Profundos y a extender su vida útil por varios años.

La medida quedó formalizada a través de la Resolución 6/2026, que autoriza a la empresa Minas Argentinas SA a ejecutar tareas de exploración en las concesiones Gualcamayo 1 y 2, realizar pruebas de factibilidad sobre yacimientos de oro y plata, y avanzar con la construcción y operación de una nueva planta de procesamiento.

Si bien la aprobación del RIGI para Gualcamayo ya había sido anunciada en diciembre pasado por el ministro de Economía, Luis Caputo, la publicación en el Boletín Oficial constituye el paso administrativo clave que habilita la puesta en marcha efectiva del plan de inversión.

Con este aval, el proyecto sanjuanino se convierte en el décimo aprobado a nivel nacional bajo el régimen creado por la Ley Bases, elevando el monto total de inversiones autorizadas a más de USD 25.000 millones.

De una mina en cierre a un proyecto de largo plazo

Gualcamayo se encontraba en proceso de cierre hasta hace apenas dos años. La llegada del grupo empresario Aisa Group en 2023 —actual accionista y operador de Minas Argentinas— permitió sostener la operación, regularizar deudas con proveedores, recategorizar recursos y reservas, y retomar tareas de exploración.

Esos trabajos son los que hoy sustentan el desarrollo del proyecto Carbonatos Profundos y la reactivación de una mina que había entrado en su etapa final, consolidando a San Juan como una de las provincias con mayor cantidad de proyectos mineros aprobados bajo el RIGI.

El RIGI en San Juan

El RIGI busca fomentar la llegada de capitales y potenciar grandes proyectos en sectores estratégicos como la minería y la energía. Si bien ya suma más de 27 iniciativas presentadas, la mayoría concentradas en esos rubros, hasta el momento solo 10 recibieron la aprobación gubernamental. En San Juan han recibido el beneficio dos: Los Azules, la empresa de McEwen Cooper y ahora Gualcamayo.

