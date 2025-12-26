San Juan, en la ola del RIGI: es la provincia que más dólares capta de los que se buscan invertir en el país

La minería del cobre y del oro impulsa el liderazgo de San Juan en el RIGI, que concentra cerca del 40% de las inversiones presentadas en todo el país.

San Juan tiene la delantera entre las provincias que compiten por captar capitales en el nuevo escenario económico. Bajo el paraguas del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones ( RIGI ), la provincia encabeza el ranking nacional de proyectos presentados y se consolida como el principal destino de las inversiones de largo plazo que hoy miran a la Argentina.

La minería, con el cobre como gran protagonista, pero también el oro, explica buena parte de ese liderazgo. Según datos relevados por la consultora Econométrica, de las 10 las provincias que solicitaron formalmente la adhesión de proyectos al RIGI, por 62.400 millones de dólares de inversiones proyectadas; alrededor del 40% corresponden a San Juan: la provincia concentra proyectos por 25.029 millones de dólares.

El segundo lugar lo ocupa Río Negro, con 18.289 millones de dólares, apalancados principalmente por desarrollos de Gas Natural Licuado (GNL), mientras que el tercer puesto es para Catamarca, con 8.654 millones de dólares vinculados a la minería.

image

Los números ratifican que San Juan no solo es una pieza central en la estrategia minera argentina, sino también el destino preferido por los grandes inversores que apuntan a proyectos exportadores de largo plazo.

En San Juan, uno por uno

Del total de 62.400 millones de dólares en proyectos que buscan ingresar al RIGI en el país, 24.800 millones de dólares ya cuentan con aprobación y otros USD 37.600 millones están en etapa de evaluación.

En el caso de San Juan, hay cinco proyectos que lograron o están tramitando su incorporación al régimen. Ya fueron aprobados Los Azules, en agosto, y Gualcamayo, antes de Navidad. En tanto, El Pachón, Veladero y el megaproyecto Vicuña -resultado de la unión de Josemaría y Filo del Sol- continúan bajo análisis. Este último es, además, el único que solicitó el RIGI bajo la modalidad PEELP (Proyecto de Exportación Estratégica de Largo Plazo).

Los dos proyectos locales aprobados

Hasta ahora, dos iniciativas de gran escala ya recibieron luz verde en la provincia:

*Proyecto Los Azules: liderado por McEwen Copper, prevé una inversión de 2.700 millones de dólares. Se estima que generará más de 3.500 empleos directos e indirectos y exportaciones por unos 1.100 millones de dólares anuales.

*Proyecto Gualcamayo: aprobado recientemente por el Comité Evaluador, contempla una inversión de 665 millones de dólares en un desarrollo de oro y plata que permitiría extender la vida útil de la mina por 30 años, garantizando la continuidad de unos 1.700 puestos de trabajo directos.

Los proyectos sanjuaninos en espera

Además de los ya aprobados, San Juan mantiene una cartera de iniciativas que podrían marcar un antes y un después en su matriz productiva:

Vicuña: presentado en diciembre bajo la modalidad PEELP. Aunque los montos definitivos están en revisión, se estima una inversión inicial de USD 2.000 millones en los primeros dos años y un potencial total de hasta USD 15.000 millones.

El Pachón: Glencore solicitó su adhesión al RIGI en agosto, con una inversión prevista de USD 9.500 millones.

Veladero: Barrick pidió en agosto su incorporación por USD 400 millones para ampliar la capacidad productiva durante los próximos tres años y potenciar las exportaciones de la principal mina de oro del país.

El resto del país

A nivel nacional, el RIGI ya suma 10 proyectos aprobados que comprometen cerca de USD 25.000 millones, principalmente en energía y minería. Además de los dos sanjuaninos, se destacan desarrollos en Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, Buenos Aires, Catamarca y Santa Fe, que van desde parques solares y eólicos hasta proyectos de litio, siderurgia, puertos y gas natural licuado.