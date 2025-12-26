Se entregó el conductor de la camioneta que chocó con una moto y se fugó en Chimbas

viernes 26 de diciembre 2025

Por Redacción Tiempo de San Juan
La investigación del choque recayó en manos de la UFI N°2 a cargo del fiscal Francisco Nicolía y el ayudante fiscal Maximiliano Gerarduzzi. Según manifestaron, el hombre que se fugó tras el choque y ahora quedó detenido se llama Marcelo Jaime, de 47 años.

El siniestro que dejó en grave estado al motociclista Luis Fernando Agüero ocurrió este 25 de diciembre, alrededor de las 8:00 horas, por calle Oro en el departamento Chimbas.

Un video de una cámara de seguridad mostró el momento exacto del choque y cómo el conductor de la camioneta se da a la fuga sin prestar ayuda al motociclista que terminó malherido y muy golpeado tras caer al asfalto y golpearse con un sifón.

En el video se observa que la camioneta va por Oro, se pone más al medio de la calle, frena e intenta doblar hacia la derecha sin poner el guiñe. Al parecer nunca se percata que viene la moto por detrás.

El motorista que venía atrás de él no esperaba que la camioneta doblara, además trata de sobrepasarlo por el lado equivocado, lo hace por la derecha y en realidad, lo debería haber realizado por la izquierda como lo dice la Ley de Tránsito.

Lo que si llamó la atención del siniestro fue la actitud del conductor de la Toyota, que tras el siniestro decide darse a la fuga y no ayudar al motorista.

