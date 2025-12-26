Violento choque en Chimbas: una camioneta embistió a un motociclista y se dio a la fuga

Este jueves en la mañana, alrededor de las 8:00 horas, una moto y una camioneta protagonizaron un fuerte choque en Chimbas. Lo lamentable fue que el conductor del rodado más grande se dio a la fuga y no le prestó ayuda al motorista que terminó tirado en el asfalto.

Siniestro vial Tras un choque en Chimbas, un motociclista terminó en el hospital y un camionero se fugó

El motociclista identificado como Luis Fernando Agüero (30) sufrió varias heridas porque después de chocar con la camioneta Toyota Hilux perdió el control de su rodado y chocó violentamente contra un sifón.

Una cámara de seguridad muestra el momento exacto del siniestro y se ve cómo la Toyota ve la escena del siniestro y se da a la fuga, dejando a Agüero tirado.

Mirá el video: IMÁGENES SENSIBLES

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2004496149642944703&partner=&hide_thread=false IMÁGENES SENSIBLESImpactante choque en Chimbas. Un motociclista terminó malherido tras chocar con una camioneta que se dio a la fuga.Lee la nota en: https://t.co/Aqi4RbR1fd pic.twitter.com/oFPE0GcSog — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) December 26, 2025

El siniestro fue por calle Oro. Ambos vehículos se dirigían de Oeste a Este cuando al llegar a la esquina de calle San Juan, la camioneta intentó doblar hacia la izquierda -aparentemente sin el guiñe- y ahí el motociclista sin poder esquivarlo lo chocó.

Según informaron, Agüero terminó muy herido e internado en el Hospital Rawson. Su parte médico fue traumatismo encéfalo craneal (TEC) grave y politraumatismos: expresaron fuentes del caso.