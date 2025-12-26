Violento choque en Chimbas: una camioneta embistió a un motociclista y se dio a la fuga

Este jueves en la mañana, alrededor de las 8:00 horas, una moto y una camioneta protagonizaron un fuerte choque en Chimbas. Lo lamentable fue que el conductor del rodado más grande se dio a la fuga y no le prestó ayuda al motorista que terminó tirado en el asfalto.
El motociclista identificado como Luis Fernando Agüero (30) sufrió varias heridas porque después de chocar con la camioneta Toyota Hilux perdió el control de su rodado y chocó violentamente contra un sifón.
Una cámara de seguridad muestra el momento exacto del siniestro y se ve cómo la Toyota ve la escena del siniestro y se da a la fuga, dejando a Agüero tirado.
Mirá el video: IMÁGENES SENSIBLES
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2004496149642944703&partner=&hide_thread=false
El siniestro fue por calle Oro. Ambos vehículos se dirigían de Oeste a Este cuando al llegar a la esquina de calle San Juan, la camioneta intentó doblar hacia la izquierda -aparentemente sin el guiñe- y ahí el motociclista sin poder esquivarlo lo chocó.
Según informaron, Agüero terminó muy herido e internado en el Hospital Rawson. Su parte médico fue traumatismo encéfalo craneal (TEC) grave y politraumatismos: expresaron fuentes del caso.