Tras un choque en Chimbas, un motociclista terminó en el hospital y un camionero se fugó

Siniestro vial en Chimbas . Un choque ocurrido durante la mañana de este lunes dejó como saldo a un motociclista hospitalizado y a un camionero que se dio a la fuga tras el impacto.

Según informaron fuentes judiciales, el hecho se registró alrededor de las 7 de la mañana en la intersección de calles Rodríguez y Yapeyú. Por el lugar circulaba Mario Godoy, de 45 años, a bordo de un ciclomotor Cerro 150 cc de color negro, cuando colisionó con un camión hidratante de color blanco que transitaba por calle Yapeyú en sentido sur a norte.

Tras el choque, el conductor del camión se dio a la fuga hacia el Norte, sin que hasta el momento se haya logrado identificar al vehículo ni a quien lo conducía. En tanto, el motociclista sufrió lesiones en sus miembros inferiores y fue trasladado consciente al sector de Urgencias del Hospital Rawson para su atención médica.

En el lugar intervino personal de la Comisaría 17ª y tomó participación la Unidad Fiscal de Delitos Especiales. La investigación quedó a cargo del fiscal Sebastián Gómez, con la asistencia del ayudante fiscal Adrián Elizondo Sierra, quienes ordenaron una serie de medidas para dar con el conductor del camión prófugo.