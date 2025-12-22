lunes 22 de diciembre 2025

Siniestro vial

Tras un choque en Chimbas, un motociclista terminó en el hospital y un camionero se fugó

El siniestro ocurrió este lunes por la mañana en la intersección de calles Rodríguez y Yapeyú. La víctima sufrió lesiones en las piernas y fue trasladada consciente al Hospital Rawson, mientras la Justicia busca identificar al conductor del camión que escapó del lugar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Siniestro vial en Chimbas. Un choque ocurrido durante la mañana de este lunes dejó como saldo a un motociclista hospitalizado y a un camionero que se dio a la fuga tras el impacto.

Según informaron fuentes judiciales, el hecho se registró alrededor de las 7 de la mañana en la intersección de calles Rodríguez y Yapeyú. Por el lugar circulaba Mario Godoy, de 45 años, a bordo de un ciclomotor Cerro 150 cc de color negro, cuando colisionó con un camión hidratante de color blanco que transitaba por calle Yapeyú en sentido sur a norte.

image

Tras el choque, el conductor del camión se dio a la fuga hacia el Norte, sin que hasta el momento se haya logrado identificar al vehículo ni a quien lo conducía. En tanto, el motociclista sufrió lesiones en sus miembros inferiores y fue trasladado consciente al sector de Urgencias del Hospital Rawson para su atención médica.

image

En el lugar intervino personal de la Comisaría 17ª y tomó participación la Unidad Fiscal de Delitos Especiales. La investigación quedó a cargo del fiscal Sebastián Gómez, con la asistencia del ayudante fiscal Adrián Elizondo Sierra, quienes ordenaron una serie de medidas para dar con el conductor del camión prófugo.

