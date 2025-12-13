Video: tremendo choque en cadena en Calle 5 terminó con una camioneta a la fuga y varios vehículos dañados

El viernes, cerca de las 21:55, se produjo un choque en cadena sobre Calle 5 , antes de llegar a Ruta 40 , en el sector que marca el límite entre los departamentos de Rawson y Pocito . El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad, cuyas imágenes comenzaron a circular durante las últimas horas.

Según se observa en el video, una camioneta de color naranja rojiza impactó contra varios vehículos que circulaban de oeste a este, provocando una frenada repentina que derivó en múltiples colisiones. Tras el choque, el conductor de la camioneta se dio a la fuga, por lo que ahora es intensamente buscado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1999952825284182479&partner=&hide_thread=false Un tremendo choque en cadena en Calle 5 terminó con una camioneta a la fuga y varios vehículos dañados pic.twitter.com/4Su74yfm7v — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) December 13, 2025

De acuerdo al relato de un testigo que presenció la secuencia, todo se habría iniciado cuando el conductor de la camioneta realizó una maniobra brusca al advertir la presencia de una moto policial con balizas encendidas, que se encontraba desviando el tránsito en la zona. La presunción, la cual indicaron a este diario, es que el automovilista habría creído que se trataba de un operativo policial y, en su intento por detenerse o evadir el control, terminó provocando el impacto inicial.

Entre los vehículos afectados hubo un Ford Ka en el que viajaban niños, situación que generó momentos de extrema tensión. También resultaron dañados otros autos, entre ellos un Ford Fiesta y una EcoSport, con importantes roturas en la parte frontal producto de la colisión en cadena.

image Así terminó el Ford Ka.

A pesar de la magnitud del choque y de los daños materiales, no se registraron heridos de gravedad, aunque varias familias se llevaron un fuerte susto. El principal reclamo de los damnificados es poder identificar y localizar al conductor de la camioneta, quien escapó del lugar tras el siniestro, dejando atrás una escena de caos y vehículos dañados.

Para aportar datos sobre el conductor de la camioneta, pueden comunicarse al 911.