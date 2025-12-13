sábado 13 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Pronóstico

Tras el "calorón" del sábado, alertan por la llegada de viento Sur para San Juan

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que, en las próximas horas, habrá un marcado descenso de temperatura, con probabilidad de tormentas aisladas y ráfagas intensas que podrían superar los 50 km/h.

Por Redacción Tiempo de San Juan
viento sur.jpg

Luego de un sábado con mucho calor, con temperaturas que rozaron los 36 grados en San Juan, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió un cambio significativo en las condiciones del tiempo para este domingo 14 de diciembre.

Lee además
Viento zonda.
Atención

Alerta por viento Zonda en San Juan: se esperan ráfagas de hasta 70 km/h
diciembre pesa
Columna

Diciembre pesa

Según el pronóstico oficial, durante la madrugada y la mañana se esperan tormentas y lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitación estimada entre el 10 y el 40 por ciento. El fenómeno estará acompañado por viento predominante del sector Sur y Sudeste, con velocidades que oscilarán entre los 23 y 41 km/h.

image

Uno de los puntos a tener en cuenta serán las ráfagas, que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h en las primeras horas del día, manteniéndose intensas también durante la tarde. En ese tramo de la jornada, la temperatura máxima rondaría los 28 grados, marcando un alivio tras el fuerte calor del sábado.

Hacia la noche, las condiciones tenderán a mejorar, con cielo parcialmente nublado, menor probabilidad de precipitaciones (0 a 10 por ciento) y vientos más moderados, mientras que la temperatura descenderá hasta los 22 grados.

Temas
Seguí leyendo

Sábado con sol y altas temperaturas en San Juan

La semana cerró con el dólar blue por debajo de los $1.500 en San Juan

Retoman la cuarta negociación paritaria en el Centro Cívico

Natación, Mundialito de hockey sobre patines y mucho fútbol: la agenda deportiva del fin de semana

Fuerte choque y vuelco en una esquina con semáforo de la Ruta 40

ANSES: por estas cuatro razones algunos beneficiarios no recibirán la AUH en diciembre

Navidad 2026 cambia las reglas: el color que promete abrir la puerta al dinero

ANSES deposita un extra de $85.000 por hijo en diciembre: todo lo que hay que saber

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Viento zonda.
Atención

Alerta por viento Zonda en San Juan: se esperan ráfagas de hasta 70 km/h

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El imputado Daniel Humberto Jaime Ovalles. Él uso su derecho de autodefenderse.
Investigación

Un abogado sanjuanino fue denunciado por abusar sexualmente a la esposa de un colega

Viento zonda.
Atención

Alerta por viento Zonda en San Juan: se esperan ráfagas de hasta 70 km/h

Luto en la movida tropical: Murió el cantante de un grupo histórico video
Deceso

Luto en la movida tropical: Murió el cantante de un grupo histórico

Eduardo Pérez en sus tiempos de cantante.
Agravan la imputación

El mariachi sanjuanino acusado de abusar de dos niñas también filmaba las aberrantes escenas

El jefe de los fiscales, a paso firme: disolvió una unidad y repartió el personal a las áreas más críticas
Ministerio Público

El jefe de los fiscales, a paso firme: disolvió una unidad y repartió el personal a las áreas más críticas

Te Puede Interesar

Radiografía del frenético ingreso 2025 a las escuelas preuniversitarias
Pelea por un banco

Radiografía del frenético ingreso 2025 a las escuelas preuniversitarias

Por Miriam Walter
El puente, desde arriba. Foto: Leandro Porcel. video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: el gigante de hierro que marcó la historia de Caucete

Tras el calorón del sábado, alertan por la llegada de viento Sur para San Juan
Pronóstico

Tras el "calorón" del sábado, alertan por la llegada de viento Sur para San Juan

Racing y Estudiantes definen al campeón del Clausura en Santiago del Estero
Liga Profesional

Racing y Estudiantes definen al campeón del Clausura en Santiago del Estero

Video: tremendo choque en cadena en Calle 5 terminó con una camioneta a la fuga y varios vehículos dañados
Entre Rawson y Pocito

Video: tremendo choque en cadena en Calle 5 terminó con una camioneta a la fuga y varios vehículos dañados