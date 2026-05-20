San Juan tendrá un jueves fresco al amanecer y agradable por la tarde

El clima en San Juan se mantendrá estable este jueves, en una jornada típicamente otoñal que comenzará con temperaturas bajas durante las primeras horas del día, aunque con un ascenso térmico progresivo hacia la tarde.

Según el pronóstico, la provincia tendrá cielo entre despejado y parcialmente nublado, sin probabilidades de lluvias y con condiciones ideales para actividades al aire libre. La temperatura mínima prevista será de 8°C, mientras que la máxima llegará a los 19°C.

Durante la mañana se sentirá el aire fresco característico de esta época del año, por lo que será necesario salir con abrigo. Sin embargo, con el correr de las horas el ambiente se tornará más templado gracias a la presencia del sol y a la escasa nubosidad.

El viento soplará de manera leve desde sectores variables y no se esperan fenómenos intensos ni cambios bruscos en las condiciones meteorológicas. Todo indica que el tiempo continuará estable también en el cierre de la semana, con mañanas frías y tardes agradables en gran parte de San Juan.