EN VIVO: River, que juega con suplentes, pierde frente a Bragantino en el Monumental

River Plate enfrenta desde las 21:30 a RB Bragantino en el estadio Monumental, en un partido clave por la Copa Sudamericana. Si gana, el equipo de Eduardo Coudet asegurará el primer puesto del grupo H y el pase a octavos de final.
GOL DE BRAGANTINO
El mediocampista Axir Vinicius marcó el 1-0 para Red Bull Bragantino ante River, a los 34 minutos de juego.
En un tiro libre desde la izquierda del círculo central, la pelota cayó en el borde derecho del área riverplatense donde el paraguayo Isidro Pitta la paró, pinchó la pelota para meter un centro al segundo palo donde entró Vinicius y, de cabeza, puso el 1-0.