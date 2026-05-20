miércoles 20 de mayo 2026
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EN VIVO: River, que juega con suplentes, pierde frente a Bragantino en el Monumental

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El Millonario recibe este miércoles al conjunto brasileño en el Monumental por la quinta fecha del grupo H. Eduardo Coudet prepara un equipo alternativo pensando en la final del Apertura frente a Belgrano.

Por Redacción Tiempo de San Juan

EN VIVO

River Plate enfrenta desde las 21:30 a RB Bragantino en el estadio Monumental, en un partido clave por la Copa Sudamericana. Si gana, el equipo de Eduardo Coudet asegurará el primer puesto del grupo H y el pase a octavos de final.

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GOL DE BRAGANTINO

El mediocampista Axir Vinicius marcó el 1-0 para Red Bull Bragantino ante River, a los 34 minutos de juego.

En un tiro libre desde la izquierda del círculo central, la pelota cayó en el borde derecho del área riverplatense donde el paraguayo Isidro Pitta la paró, pinchó la pelota para meter un centro al segundo palo donde entró Vinicius y, de cabeza, puso el 1-0.

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INICIÓ EL ENCUENTRO EN EL MONUMENTAL

El mediocampista Giuliano Galoppo tocó para su compañero ante el pitazo inicial del árbitro uruguayo Gustavo Tejera y comenzó el partido entre River y Red Bull Bragantino de Brasil.

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Armani vuelve al arco

Con Santiago Beltrán suspendido por expulsión, Franco Armani tendrá su segundo partido del año defendiendo el arco millonario.

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Paulo Díaz recibió el alta médica

El defensor chileno volvió a estar disponible y podría regresar a la titularidad, aunque todavía no está al ciento por ciento desde lo físico.

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Coudet preserva titulares

Martínez Quarta, Colidio, Bustos, Vera y Freitas no fueron convocados para evitar riesgos antes de la final del domingo en Córdoba.

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Hora y TV para ver River vs. Bragantino

El encuentro comenzará a las 21:30 y será televisado por DirecTV Sports y la plataforma DGO.

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