Cómo podrían afectar a San Juan los cambios en el régimen de "zona fría"

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar el régimen de subsidios de “ Zona Fría ”, una medida que podría impactar de lleno en miles de hogares sanjuaninos si obtiene también el aval del Senado.

Sanjuaninos por el Mundo De San Juan a la Toscana: Tonchi De Oro, el hockista que cambió el stick por el fuego de los asados argentinos

Polémica ACCODEPAS aseguró que el informe del INPRES está incompleto y piden frenar la demolición de la Capilla de Villa Mercedes: "Se puede mantener en pie"

La iniciativa busca redefinir el esquema vigente y concentrar la asistencia energética únicamente en sectores considerados vulnerables. En caso de convertirse en ley, el Gran San Juan dejaría de estar incluido dentro del beneficio general que hoy alcanza a más de 120.000 usuarios en la provincia.

El oficialismo consiguió la media sanción tras una extensa sesión en la Cámara baja y ahora el texto deberá ser debatido en el Senado para su aprobación definitiva. El proyecto apunta a retrotraer el alcance del régimen a las regiones históricamente contempladas, como la Patagonia, Malargüe y zonas de la Puna, eliminando así muchas de las incorporaciones realizadas en 2021.

De esta manera, departamentos del Gran San Juan quedarían excluidos del esquema automático de descuentos en la tarifa de gas. Solo podrían acceder al subsidio quienes cumplan determinados requisitos socioeconómicos establecidos por el nuevo régimen.

Entre los sectores que conservarían el beneficio se encuentran los hogares incluidos dentro del programa de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), las familias con ingresos de hasta tres Canastas Básicas Totales, beneficiarios del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), excombatientes de Malvinas y hogares donde haya integrantes con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Según el proyecto, en los casos de personas con discapacidad será la Secretaría de Energía la encargada de evaluar la necesidad de mantener la asistencia económica para afrontar el costo de los servicios.

Además de limitar el alcance geográfico del programa, la iniciativa incorpora subsidios destinados a la compra de garrafas, cilindros y gas propano a granel en regiones de frío extremo, contemplando así otras formas de acceso energético utilizadas en distintos puntos del país.

El Gobierno nacional sostiene que la reforma busca focalizar los subsidios y reducir el gasto fiscal, mientras que sectores opositores advierten que la medida podría derivar en fuertes aumentos en las boletas de gas para miles de familias de zonas que actualmente reciben el beneficio.

Por el momento, los cambios todavía no entrarán en vigencia. Para que el nuevo esquema se aplique, el proyecto deberá obtener la aprobación definitiva en el Senado de la Nación.