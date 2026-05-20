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Diputados

Cómo podrían afectar a San Juan los cambios en el régimen de "zona fría"

El proyecto impulsado por el Gobierno nacional recibió media sanción en la Cámara baja y ahora deberá ser tratado en el Senado. De convertirse en ley, el Gran San Juan quedaría afuera del esquema actual de subsidios al gas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El subsidio al gas natural por Zona Fría se mantiene.&nbsp;

El subsidio al gas natural por Zona Fría se mantiene. 

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar el régimen de subsidios de “Zona Fría”, una medida que podría impactar de lleno en miles de hogares sanjuaninos si obtiene también el aval del Senado.

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La iniciativa busca redefinir el esquema vigente y concentrar la asistencia energética únicamente en sectores considerados vulnerables. En caso de convertirse en ley, el Gran San Juan dejaría de estar incluido dentro del beneficio general que hoy alcanza a más de 120.000 usuarios en la provincia.

El oficialismo consiguió la media sanción tras una extensa sesión en la Cámara baja y ahora el texto deberá ser debatido en el Senado para su aprobación definitiva. El proyecto apunta a retrotraer el alcance del régimen a las regiones históricamente contempladas, como la Patagonia, Malargüe y zonas de la Puna, eliminando así muchas de las incorporaciones realizadas en 2021.

De esta manera, departamentos del Gran San Juan quedarían excluidos del esquema automático de descuentos en la tarifa de gas. Solo podrían acceder al subsidio quienes cumplan determinados requisitos socioeconómicos establecidos por el nuevo régimen.

Entre los sectores que conservarían el beneficio se encuentran los hogares incluidos dentro del programa de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), las familias con ingresos de hasta tres Canastas Básicas Totales, beneficiarios del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), excombatientes de Malvinas y hogares donde haya integrantes con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Según el proyecto, en los casos de personas con discapacidad será la Secretaría de Energía la encargada de evaluar la necesidad de mantener la asistencia económica para afrontar el costo de los servicios.

Además de limitar el alcance geográfico del programa, la iniciativa incorpora subsidios destinados a la compra de garrafas, cilindros y gas propano a granel en regiones de frío extremo, contemplando así otras formas de acceso energético utilizadas en distintos puntos del país.

El Gobierno nacional sostiene que la reforma busca focalizar los subsidios y reducir el gasto fiscal, mientras que sectores opositores advierten que la medida podría derivar en fuertes aumentos en las boletas de gas para miles de familias de zonas que actualmente reciben el beneficio.

Por el momento, los cambios todavía no entrarán en vigencia. Para que el nuevo esquema se aplique, el proyecto deberá obtener la aprobación definitiva en el Senado de la Nación.

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