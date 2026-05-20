Pesar por la muerte de Mariela Castro, histórica militante peronista de Rawson

El intendente de Rawson, Carlos Munisaga, expresó públicamente su pesar por la muerte de Mariela Castro, una reconocida militante del peronismo y trabajadora vinculada al ámbito social del departamento.

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La despedida fue publicada a través de sus redes sociales, donde el jefe comunal compartió una fotografía junto a la mujer y le dedicó un emotivo mensaje en el que destacó su compromiso y solidaridad.

“Con mucha tristeza despido a la compañera Mariela Castro, una mujer comprometida, solidaria y siempre dispuesta a tender una mano”, escribió Munisaga en una historia publicada en Instagram.

Además, el intendente envió sus condolencias a familiares y seres queridos de la militante: “Abrazo con el corazón a toda su familia y seres queridos, deseando que encuentren fuerzas para atravesar este doloroso momento. Que en paz descanses, compañera”, agregó el mandatario.

La publicación generó múltiples reacciones de vecinos, dirigentes y militantes que también expresaron mensajes de dolor y acompañamiento ante la pérdida de una figura reconocida dentro del espacio peronista local.