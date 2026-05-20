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Capital

Video: se armó tole tole entre trapitos en plena Avenida Rawson

El episodio ocurrió este miércoles por la tarde en una transitada esquina de Capital. Dos cuidacoches conocidos de la zona protagonizaron una pelea que quedó registrada por testigos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Una escena de tensión se vivió este miércoles en la tarde en la intersección de Avenida Rawson y calle San Lorenzo, en Capital, donde dos trapitos se enfrentaron a golpes en plena vía pública. El hecho ocurrió en una zona de alto movimiento y fue advertido por automovilistas y peatones que circulaban por el lugar.

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Según indicaron testigos, la pelea fue protagonizada por dos cuidacoches conocidos en ese sector, lo que no hizo más que llamar la atención de quienes suelen frecuentar la zona. En cuestión de minutos, la discusión escaló hasta convertirse en un enfrentamiento físico, generando momentos de preocupación entre los presentes.

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Algunos de los testigos lograron registrar la secuencia con sus teléfonos celulares, y el video comenzó a circular rápidamente en redes sociales. Por el momento, no trascendió si hubo intervención policial ni si alguno de los involucrados resultó con heridas de consideración.

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