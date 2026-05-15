Una influencer generó debate al publicar un video tocando un ratón que transmite hantavirus

La influenciar acarició al ratón que transmite el hantavirus y luego lo colocó en la palma de su mano.

"Qué hermoso...", aseguró una influencer que subió a sus redes sociales un video en el que tocó a un ratón de cola larga durante una excursión por Circuito Chico en San Carlos de Bariloche y se volvió viral ante las decenas de comentarios en los que le advertían que se trataba del roedor que transmite el hantavirus .

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Mientras continúa el alerta sanitario en el país y la repercusión con el crucero MV Hondius, donde tres personas fallecieron y otras se encuentran enfermas, se conoció este video de la turista por Bariloche.

Marina Korb realiza contenido en sus redes sociales de sus viajes por el mundo y, hace menos de una semana, publicó en TikTok un video en el que muestra cuando tocó al ratón y hasta lo puso en la palma de su mano.

"Qué lindo, encima es re suavecito", asegura en el video, en el que luego se observa que coloca al animal sobre su palma y continúa acariciándolo.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Polémica por una influencer que tocó un ratón que transmite hantavirus. Una joven generó críticas en redes tras publicar un video acariciando un ratón colilargo en Bariloche, especie asociada a la transmisión de hantavirus. *Video: Marina Korb Más info en @tiempodesanjuan #hantavirus #influencer #raton #video #tiempodesanjuan" View this post on Instagram

En otra parte del video la influencer comentó de forma chistosa hasta la posibilidad de adoptarlo.

El video concluye segundos después cuando Korb liberó al animal. Sin embargo, se escucha que alguien la cuestiona: "Qué bolu... qué sos".

"En mi defensa, no sabía que ese era el ratón colilargo que porta el virus; yo solo vi un bicho muy lindo, y esa noche me enteré de que esa semana habían fallecido personas por un rebrote ahí mismo. Spoiler: sobreviví", expuso después.