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Liberaron al adolescente acusado de participar en el tiroteo escolar de San Cristóbal

El joven de 16 años estaba imputado por encubrimiento y como presunto partícipe del ataque que terminó con la muerte de Ian Cabrera, de 13 años. La Justicia consideró “desproporcionada” la medida de encierro.

Por Agencia NA
TIROTEO EN SAN CRISTOBAL

A más de un mes del tiroteo que conmocionó a la ciudad santafesina de San Cristóbal, la Justicia resolvió dejar en libertad al menor señalado como presunto partícipe del ataque en el que murió Ian Cabrera, un adolescente de 13 años.

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De acuerdo con información publicada por medios locales y confirmada a la Agencia Noticias Argentinas, el joven, de 16 años, había sido detenido acusado de encubrimiento, además de estar imputado por dos intentos de homicidio y por su supuesta participación en el crimen.

La causa tiene como principal señalado a Gino C., de 15 años, quien ingresó armado con una escopeta a la Escuela Nº40 de San Cristóbal. Sin embargo, el adolescente no puede ser sometido a proceso ni imputado debido a que todavía no se encuentra en vigencia la nueva ley penal juvenil.

El ataque, además de causar la muerte de Cabrera, dejó a otros ocho estudiantes heridos. Tras el hecho, el presunto cómplice había sido enviado a un instituto de régimen cerrado por un plazo de 90 días, medida que regía desde el 9 de abril.

No obstante, el defensor Pedro Busíco presentó un planteo judicial que finalmente fue aceptado por el juez Matías Drivet durante una audiencia. El magistrado entendió que mantener alojado al menor en esa institución resultaba una decisión desproporcionada, por lo que ordenó su liberación.

Mientras tanto, los fiscales sostienen que existen elementos que indicarían una posible planificación previa del ataque. Además, remarcaron que detrás del caso habría vínculos y relaciones tanto familiares como surgidas a través de redes sociales.

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