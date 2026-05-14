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Justicia

Ministros de las Cortes del país sesionan en San Juan y firman acuerdo con FOPEA

La presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales, Emilia Valle, encabezó el Foro de Prensa y Comunicación Institucional de los Poderes Judiciales junto al presidente de la Corte de Justicia de San Juan, Daniel Olivares Yapur, y el presidente de FOPEA, Fernando Stanich.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Con la presencia de ministros de Cortes de Justicia del país, que llegaron hasta San Juan para participar del XIII Encuentro del Foro de Prensa y Comunicación Institucional de los Poderes Judiciales, las autoridades judiciales celebraron un convenio de cooperación con FOPEA y destacaron la importancia de la convivencia de comunicadores con las instituciones.

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El cierre de la jornada estuvo encabezada por la presidenta de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales, Emilia Valle; el presidente de la Corte de Justicia de San Juan, Daniel Olivares Yapur; y el presidente de FOPEA, Fernando Stanich. El evento tuvo lugar en el Auditorio Emar Acosta, en el Anexo Legislatura Provincial, donde también dieron el presente disertantes que estuvieron al frente de la actividad académica propuesta.

"Cuando se intenta acallar y establecer un único relato, es importante encontrar la convivencia y el trabajo conjunto con las instituciones", declaró el representante de FOPEA en el acto que contó con el presente de la ministra de la Corte local, Adriana García Nieto.

Fernando Ruiz, Doctor en Comunicación, académico experto en la relación del Periodismo y las Democracias, ofreció una charla a los ministros de JUFEJUS presentes, de provincias como La Pampa, Mendoza, Chaco y Corrientes; funcionarios del Poder Judicial; alumnos de Comunicación y de Derecho de universidades locales, entre otros.

El encuentro se llevó adelante en el marco de San Juan como sede de la sesión de Comisión Directiva y de la Asamblea para renovación de autoridades de JUFEJUS, que reunió más de 50 jueces y juezas que son las máximas autoridades judiciales del país y que contará con la presencia del titular del Ministerio de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques.

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