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Situación

Por la importación de tomate de Chile y China, productores de San Juan estiman que la producción cayó hasta un 40%

Desde la Cámara de Productores Agrícolas aseguraron que el sector se encuentran afectado por los altos costos que deben enfrentar, lo cual les quita competitividad en el mercado internacional.

Por Guillermo Alamino
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La importación de tomate de Chile y China está desalentando la producción de San Juan debido a la competitividad de los productos. Desde la Cámara Agrícola de San Juan estiman que ha caído entre un 30% y un 40% la actividad productiva del sector. Hay preocupación por la rentabilidad y los costos operativos que deben enfrentar.

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Gustavo Iranzo, integrante de la comisión directiva de la Cámara de Productores Agrícolas de San Juan, sostuvo a Tiempo de San Juan que a los productores locales les cuesta competir con los precios internacionales por los altos impuestos y cargos que deben enfrentar. “Los productores enfrentan aumentos constantes en insumos críticos como la energía eléctrica, el combustible, los fertilizantes y la cinta de riego, lo que reduce drásticamente el margen de ganancia”, dijo.

Explicó que grandes industrias (como Marolio, Molto o La Campagnola) prefieren importar pasta de tomate de China o Chile antes que comprar la producción local, lo que desincentiva al agricultor sanjuanino. De esta manera, estimó que la producción de tomate en San Juan ha disminuido entre un 30% y 40% en esta temporada en comparación con la anterior.

Iranzo manifestó que está de acuerdo con que la producción sanjuanina compita con el mercado internacional, pero cuestiona la falta de preparación para "salir a la cancha" y medirse con el comercio exterior. “Las economías regionales enfrentan una competencia desigual, ya que los costos internos no han bajado para acompañar esa apertura”, manifestó.

El nuevo escenario ha obligado a los productores de San Juan a adaptarse a la situación, teniendo que recurrir a diferentes estrategias para sobrevivir y disminuir sus gastos de funcionamiento. "Estábamos comprándole a empresas conocidas, pero hoy tenemos que poner la vista en cintas chinas, por ejemplo, que valen un 50% menos de la que veníamos usando", concluyó.

Baja rentabilidad de los productores

La caída del consumo también afecta a los chacareros y a los agricultores de la provincia, que deben vender sus productos a bajo precio. Sergio López, presidente de la Sociedad de Chacareros Temporarios, manifestó que están vendiendo frutas y verduras a un 30% por debajo del costo real que deberían tener. "Generalmente, en estas épocas, se termina vendiendo a muy bajo precio; las cosas se venden muy mal y, normalmente, queda mucha producción en la finca", detalló.

"Aparte de las bajas ventas, la situación se vuelve crítica porque los productores no pueden volver a sembrar. Cada vez se siembra menos, ya que los números no alcanzan para cubrir los insumos necesarios —semillas, abonos y agroquímicos— para iniciar un nuevo ciclo. Así, un productor que un año hizo una hectárea, al siguiente hace media; los márgenes no permiten recuperar los volúmenes habituales de cada temporada", continuó.

Para finalizar, informó que están realizando campañas en redes sociales para alentar la compra de frutas y verduras, dando a conocer los beneficios que supone el consumo de productos del campo.

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